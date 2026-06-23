【ママのベストバイ！夏編】控えめに言って神。ぽちゃ体型隠し水着【第6話まんが】#ママスタショート
「過去の私、なんでもっと早く買わなかったの！？」と思わず言ってしまうアイテムはたくさんありますよね。今回は、自分だけの秘密にするにはもったいないと寄せられた、ママたちのベストバイを紹介します。
今回は、夏のママのお悩みを一気に解決するベストバイ・アイテム。
子どもたちは夏のレジャーで大盛り上がり。しかしママは浮かない顔。
子ども「夏だからいっぱい泳ぎたい！」
ママ「夏だから、体型いっぱい隠したい！」
子どもの付き添いでプールや海へ行くとなると、ママだって水着を着用せねばなりません。「やだ、あっちもこっちも隠したい！」これが本音なはず（笑）。
そんなママたちの救世主的ベストバイアイテムは【ママ用水着】！
洋服みたいなおしゃれさで、悩めるボディを隠してくれちゃうデザイン。UVカット可＆水はけもめちゃ早い。控えめに言って「神」？ 水着としてだけでなく普段から着られるものを選べば、もとが取れる……かも。おっと、「痩せればいいじゃん」なんて言葉はNGですよ〜。
みなさんのベストバイも、よかったら教えてくださいね！
原案・ママスタ 編集・編集部
今回は、夏のママのお悩みを一気に解決するベストバイ・アイテム。
子どもたちは夏のレジャーで大盛り上がり。しかしママは浮かない顔。
子ども「夏だからいっぱい泳ぎたい！」
ママ「夏だから、体型いっぱい隠したい！」
そんなママたちの救世主的ベストバイアイテムは【ママ用水着】！
洋服みたいなおしゃれさで、悩めるボディを隠してくれちゃうデザイン。UVカット可＆水はけもめちゃ早い。控えめに言って「神」？ 水着としてだけでなく普段から着られるものを選べば、もとが取れる……かも。おっと、「痩せればいいじゃん」なんて言葉はNGですよ〜。
みなさんのベストバイも、よかったら教えてくださいね！
原案・ママスタ 編集・編集部