「ありがとう、だいすきだよ」 金田久美子の亡き父への思いあふれる投稿に反響
金田久美子が自身のインスタグラムを更新。「昨日は父の日、今日はお誕生日」とつづり、亡き父・弘吉さんへの思いを投稿した。
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昨年10月にこの世を去った父へ向け、「パパ、お誕生日おめでとう。83歳！」とメッセージを送った金田。「毎年この日はパパが歳取るのが嫌で憂鬱な気持ちになってたなぁと」と振り返りながらも、「だけど今はとっても大切な日です」と心境を明かしている。金田が3歳でゴルフを始めるきっかけを与え、小学5年生からは男手一つで育ててくれた父・弘吉さん。「ありがとうの毎日で頑張れてるよ」「いつも夢で会えてるけどやっぱり寂しいね」と、亡き父を思う気持ちを吐露した。「ありがとう、ありがとう」「だいすきだよ」と変わらぬ愛情をつづっている。投稿では、父との思い出が詰まった数々の写真も公開。1枚目には「17年前の写真」と添えられた一枚がアップされ、ブランコに並んで座る父娘の姿が収められている。優しくほほえむ父の隣で、若き日の金田が笑顔を見せる微笑ましいショットだ。続いて、「去年の今日」と添えられた写真では、父を囲んで総勢8人が集合。家族の温かな絆が伝わる一枚となっている。さらに、「パパはぴば！！」とのコメントとともに、祖父を中心に娘、孫たちが輪になってカメラを囲む写真も公開。父の誕生日を家族みんなで祝う温かな時間が切り取られている。最後には、椅子に座る父に寄り添う金田とのツーショットも掲載。金田は「見た目気にして写真撮るの嫌がってたけど無理やりいつも撮ってた」と振り返り、かけがえのない思い出を明かした。この投稿には「素敵過ぎて涙出る」「めちゃくちゃイイ写真です」「パパさんも喜んでるね」など、父への深い愛情に心を打たれたファンからの声も多く寄せられていた。父の日と父の誕生日が重なったこの時期に、改めて父への感謝と愛情をつづった金田。投稿からは、今も色あせることのない父娘の深い絆が伝わってきた。
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