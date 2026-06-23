「すべてはノルウェーのために」 同国出身の2人のトッププロがW杯スタジアムで熱い声援 快進撃に満面の笑み！
米国男子ツアーが公式インスタグラムを更新。ノルウェー出身のビクトル・ホブランとクリストファー・レイタンが、母国の代表ユニフォームを着用し、ワールドカップの試合が開催されたスタジアムで肩を組みながら満面の笑みを浮かべる写真を投稿した。
【写真】母国の快進撃にご満悦のV・ホブラン&K・レイタン
その笑顔が物語る通り、今大会のノルウェーは予選2試合を終えて2勝。勝ち点6で強豪フランスと肩を並べている。過去最高のベスト16まで進んだフランス大会以来の予選リーグ突破も決めており、ダークホース的な存在感を発揮している。写真にはノルウェー語で「ALT FOR NORGE!!!」（すべてはノルウェーのために）というレイタンの思いも記されていた。ホブランは名門オクラホマ州立大学のエースとして大活躍。2018年には「全米アマ」優勝、19年には「マスターズ」「全米オープン」でローアマに輝いている。プロ転向後、20年には「プエルトリコ・オープン」でノルウェー人として初の優勝を飾っている。これまで米国ツアーで7勝、欧州ツアーで2勝を挙げている。欧州ツアーで2勝を挙げているレイタンは、今年5月、米国ツアーのシグニチャーイベント「トゥルーイスト選手権」で嬉しい初優勝を飾っている。2人が熱烈応援をするノルウェー代表は、グループ1位突破をかけて27日にフランスと直接対戦する。
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