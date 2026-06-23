アンガールズ山根、11歳長女と“夜の踊り子”ダンス披露 ファンほっこり「動く娘さん初めて見た」「脚長いなぁ〜スタイル抜群」
お笑いコンビ・アンガールズの山根良顕（50）が23日までに、自身のインスタグラムを更新。長女（11）と一緒にダンスを披露する動画を公開し、反響を呼んでいる。
【動画】「動く娘さん初めて見た」11歳長女と“夜の踊り子”ダンスを披露したアンガールズ山根
山根は「娘がやってみたいという事でやってみました インスタに載せても良いという事でしたので載せました！」とコメントを添え、動画を投稿。サカナクションの楽曲「夜の踊り子」に合わせ、サングラスをかけた長女が小さなイスの上でクールにダンスし、後方では山根が膝をつきながら動きを合わせ、親子で息の合ったパフォーマンスを見せている。
コメント欄には「動く娘さん初めて見たかも」「脚長いなぁ〜スタイル抜群」「山根さんに似て手足長い」「もうこんなに大きいんですか」「仲良し親子ですね」「お父さんと一緒にやりたいと言う娘さん可愛すぎる」といった声が集まっている。
山根は2013年11月に英会話講師の一般女性と結婚。15年5月に第1子となる長女の誕生を報告した。
【動画】「動く娘さん初めて見た」11歳長女と“夜の踊り子”ダンスを披露したアンガールズ山根
山根は「娘がやってみたいという事でやってみました インスタに載せても良いという事でしたので載せました！」とコメントを添え、動画を投稿。サカナクションの楽曲「夜の踊り子」に合わせ、サングラスをかけた長女が小さなイスの上でクールにダンスし、後方では山根が膝をつきながら動きを合わせ、親子で息の合ったパフォーマンスを見せている。
コメント欄には「動く娘さん初めて見たかも」「脚長いなぁ〜スタイル抜群」「山根さんに似て手足長い」「もうこんなに大きいんですか」「仲良し親子ですね」「お父さんと一緒にやりたいと言う娘さん可愛すぎる」といった声が集まっている。
山根は2013年11月に英会話講師の一般女性と結婚。15年5月に第1子となる長女の誕生を報告した。