藤田ニコル、娘とお出かけ ベビーカーで散歩楽しむ親子ショットに反響「かわいい」「にこるんオシャレなママ」 5月に第1子誕生を報告
タレントの藤田ニコル（28）が22日、自身のインスタグラムを更新。ベビーカーを押し、長女（0）と一緒に散歩を楽しむ2ショットを公開した。
【写真】「かわいい」「にこるんオシャレなママ」娘を乗せたベビーカーを押す藤田ニコル
この日は「みんなで緑を見にお散歩」へ。藤田は、デザインTシャツに白のパンツ、小物でウエスタン風のハットとサングラスを合わせ、シンプルながらオシャレな1トーンコーデで決めていた。
コメント欄には「にこるん育児お疲れ様！」「ウエスタン系でオシャレ かわいいママとかわいいベビたん」「センス抜群」「にこるんオシャレなママ」「ニコルママかわいい」など、さまざまな反響が寄せられている。
藤田は2023年8月、俳優・稲葉友（33）との結婚を発表。5月1日に第1子となる女児の誕生を公表した。
【写真】「かわいい」「にこるんオシャレなママ」娘を乗せたベビーカーを押す藤田ニコル
この日は「みんなで緑を見にお散歩」へ。藤田は、デザインTシャツに白のパンツ、小物でウエスタン風のハットとサングラスを合わせ、シンプルながらオシャレな1トーンコーデで決めていた。
コメント欄には「にこるん育児お疲れ様！」「ウエスタン系でオシャレ かわいいママとかわいいベビたん」「センス抜群」「にこるんオシャレなママ」「ニコルママかわいい」など、さまざまな反響が寄せられている。
藤田は2023年8月、俳優・稲葉友（33）との結婚を発表。5月1日に第1子となる女児の誕生を公表した。