ソロユニット「Ｏｒｉｇｉｎａｌ Ｌｏｖｅ」で活動する、ミュージシャン・田島貴男がＮＨＫ「ｔｉｎｙ ｄｅｓｋ ｃｏｎｃｅｒｓｔ ＪＡＰＡＮ」に出演することが２３日、分かった。

番組は、アメリカの公共ラジオ放送のＮＰＲが２００８年よりネット展開し、オフィスの一角にバンドセットを組み、通常とは異なる環境で音楽を披露する音楽コンテンツ「ｔｉｎｙ ｄｅｓｋ ｃｏｎｃｅｒｔｓ」の日本版。

収録は都内のＮＨＫのオフィスで行われ、田島は人気曲「接吻」など全５曲を熱唱。「予想以上に暑くて、でも楽しかったですね。普通のライブみたいに盛り上がって演奏できて楽しい１日でした」と興奮を語った。番組は「僕は大好きでよく見ていた。オファーがあった時点でうれしかった」と笑顔で明かした。

田島は、番組の魅力について「『ｔｉｎｙ ｄｅｓｋ』は直しがきかないじゃないですか。今って、『本当に歌っているのかよ』という時代だしね、ＡＩだなんだかんだで。そうじゃない超手作業の番組。演奏やスタッフたちの手やハートが現れる番組」と熱弁。「そういう人肌っていう感覚の現場で、すごく貴重だなと思いました。思った以上に超人間って感じの番組」と感謝を語った。