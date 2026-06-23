俳優で歌手の菅田将暉（33）が22日放送のニッポン放送「菅田将暉のオールナイトニッポンGOLD」（後10・00）に出演。減量中に好んで食べた食べ物を明かす場面があった。

菅田は2007年から5年間、ANNを担当。その後、2023年に一度特番。今回それから3年4カ月ぶりの2度目の復活となった。

菅田は仲野主演の「豊臣兄弟！」で竹中半兵衛を熱演。14日放送の第23回でその最期が描かれた。最期を演じるにあたり、3週間で12キロ減量して挑んだことでも話題となった。

菅田は「自分も減量だなんだして削ってはいたんですけど」と減量にさらりと触れた。

その後のトークで「思い出したんやけどさ、キウイってうまくない？」と突然切り出した菅田。「うまいやん。めっちゃうまいし、栄養価も高いし、凄くない？あれ」と続けた。

「この間ね、減量期で結構制限してたら、メークさんがさ、見かねてキウイをカットしてくれたんよ。食べたら“こんなうまかったっけ？”と思って。しかも調べたら、糖度も高いけど、いろんな総合的な栄養価も高いし、しかも皮ごといけんねんで、あれ。皮ごと行ったらその分栄養価もさらに高い、っていう。あれ、キウイって凄くない？」と訴えるも、スタッフからは共感を得られず。

「なんでそんな感じなん？キウイってちゃんと食べたことある？種も無いねんで。丸かじりいける」と菅田。スタッフからは「減量中やったからちゃう？」の冷静な声も。菅田は「確かに。俺が減量中やったからあんなうまかっただけ？マジか。今朝もまだうまかったけどな。まだ体が戻ってないんかな」と苦笑した。

さらに、「ブルーベリーもあれ凄くない？だって、いろんな目にも良いとかもあるけど、食べやすいし、甘いし、うまいし。果物って凄いよね。いや、ほんまに」と大笑い。「まんま行けんねんで。減量中ってやっぱ調理せえへんって凄い楽なんよ。ゆでたりせんでいい、洗うだけでいい、って。ほんと。だから、俺今度バナナ食ってみようと思って。バナナって凄いらしいねん。栄養補給に凄い良いらしくて、運動後に。ちょっとバナナ食ってみようと思ってます」と話し、笑わせた。