文部科学省による世界平和統一家庭連合（旧統一教会）への解散命令請求について、最高裁第３小法廷（渡辺恵理子裁判長）は２２日付で教団の解散命令を支持する決定を出した。

解散を命じた東京高裁の決定に対する教団側の特別抗告を棄却した。

決定は裁判官４人全員一致の意見。最高裁が民法上の不法行為を理由に宗教法人に解散を命じたのは初めて。命令の効力は高裁決定ですでに生じ、教団の清算手続きが始まっている。

決定はまず、教団の信者らが１９７３年から２０２２年までの間、不法な献金の勧誘によって多数の人に多額の財産的損害を与えたと指摘。こうした行為は、世界の国々のために経済的援助をすべきという教団の創始者らの方針を踏まえ、「教団が組織的に関与して行われた」とし、法令に違反して公共の福祉を害したことは明らかだと述べた。

その上で、教団が不相当な献金勧誘を防止する実効的な措置をとらず、今後も被害が続く可能性が高いとし、解散により法人格を失わせることが必要と判断した。

教団側は「解散命令は宗教活動の自由や宗教的結社の自由を保障した憲法２０条や同２１条に反する」と主張していたが、決定は、解散命令後も、信者の宗教行為自体は禁止されず、任意の宗教団体として活動も続けられるため、影響は間接的なものにとどまると言及。「解散命令は憲法に違反しない」と結論付けた。

宗教法人法は「法令に違反し、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」があれば、裁判所が解散命令を出せると定める。２２年の安倍晋三・元首相銃撃事件を機に教団の高額献金被害が社会問題化し、文科省が２３年１０月に解散命令を請求した。

東京地裁は昨年３月の決定で解散命令を出し、今年３月の高裁決定もこれを支持したため、教団側が特別抗告していた。