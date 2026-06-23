２２日に放送されたフジ・カンテレ系ドラマ「銀河の一票」では、前回からあかり（野呂佳代）陣営に加わった介護士の大樹（伊能昌幸）がまたもやってくれた。

都知事選が幕を開け、各陣営、都内の掲示板でのポスター掲示に奮闘。あかり陣営も多くのボランティアの協力を得て順調にポスターを貼っていくが、もちろん全掲示板制覇までは届いていない。

介護士の大樹もポスター貼りに出かけて行ったが、連絡が取れなくなった。蛍（シシド・カフカ）が「大樹くんから連絡って？」とスタッフに聞くも「ないんだよ」「アプリも動きなし」。焦った蛍は自らポスター貼りにでかけようとするが、スタッフらに止められる。

すると「すいません、スマホ充電切れてました」といって大汗をかきながら大樹が帰ってくる。そして掲示板の位置を示した地図を塗りつぶし「せいは！」と書き込む。方法こそ明らかになっていないが、大樹はなんらかの手段で全掲示板制覇を達成していたのだ。沸きに沸くあかり事務所。動画でこのことを告知すると、その動画を見ていた流星（松下洸平）も思わず「すげぇ」とつぶやく。

この大樹、前回からあかり陣営のスタッフに加わるも、あっという間にボランティア２００人を集めたり、届け出抽選で、流星の秘書・昴へ番号を譲れと行ってみたり、とにかく謎の多い人物。今回もどうやったのかはわからないが、掲示板全制覇を成し遂げるなど、謎はどんどん深まるばかり。

ネットでも話題となっており「銀河の一票の介護士大樹くん爆メロですね メロいの化身だと思います」「昴くん、介護士の相良大樹さんの報告書とかって上げられます？？？」「『惚れてまうやろー』って叫んだの私だけじゃないはず」「大樹くん好きになっちゃう」「介護士の大樹かっこよすぎない？」などの声が。

演じている伊能は熊本県出身の３０歳。映画「ヘルドッグス」「ヒットマン・ロイヤー」「フレイムユニオン 最強殺し屋伝説国岡 私闘編」などに出演。公開中の映画「免許返納！？」にも出演中。脚本家の一面もあり、今年１月にテレビ東京系で放送されたドラマ「俺たちバッドバーバーズ」では阪本裕吾監督とともに「オノ・マサユキ」として脚本に参加している。