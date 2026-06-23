STARGLOW日穏（KANON）、賀来賢人＆ムロツヨシ参考にした“新米死神”役作り秘話【「死神バーバー」インタビュー前編】
【モデルプレス＝2026/06/23】映画「死神バーバー」（6月26日公開）にて、桜井日奈子とともに主演を務めるSTARGLOW（スターグロウ）の日穏（KANON／20）にインタビュー。前編では、一風変わった“新米の死神美容師”を演じるにあたって意識したことや、今後俳優として挑戦したい役柄についても聞いた。
【写真】5人組グループメンバー、劇中での“死神”ポーズ
本作の舞台は、死神が営む美容室「冥供愛富（メイクアップ）」。死神美容師たちは、亡くなった人間にお色直しをし、魂が冥土に送られる前に、現世にいる残された家族や大切な人を1日だけ繋ぐことで、本当の意味での「最期の別れ」を手助けしている。新米の死神美容師・サクマ（日穏）の“早とちり”によって、死までの数日間を「冥供愛富」で過ごすことになったヒロイン・佐伯美帆（桜井）が、残された時間の中で、死を迎えた人たちとの出会いと別れを通じて自分の人生を見つめ直すヒューマン・ファンタジーとなっている。
― 初主演映画「代々木ジョニーの憂鬱な放課後」を経て、本作では桜井日奈子さんと主演となりましたが、出演が決まった時の心境を教えてください。
日穏：桜井日奈子さんは第一線で常に活躍されている凄い女優さんで、そんな方と一緒にできるのはとてもありがたいことだなと思い、最初から気合がめちゃくちゃ入っていました。
― 実際にお会いしてみていかがでしたか？
日穏：きっと素敵な方なんだろうなと想像していたんですが、その想像以上に良い方で、気さくに話しかけてくださったり、差し入れもたくさん持ってきてくださったり、スタッフの皆さんと仲良くお話をされたりしている姿も見ていました。第一線で活躍されている方なのに、こんな僕にも驕らずにいてくださるんだと感動しました。
― 素敵ですね。現場では監督なども交えて話し合いながら作っていくシーンもあったのでしょうか？
日穏：現場に入って1番最初に撮ったシーンが桜井さんとのシーンだったのですが、その時からどういうふうに動けばいいのか、監督から指示をいただいて、僕がちょっとコミカルな動きを取り入れてみたりして。その時には和気あいあいと進めることができました。
― お話にもあったように日穏さん演じる新米の死神美容師・サクマは歩いている時のステップや動きが独特で非常に印象に残りました。どのように役作りをしていったのでしょうか？
日穏：監督が「じゃあこれちょっと入れてみてよ」とその場で手本を見せてくださって「こんな感じなんだ」と理解するみたいなところから始まって、もうそこからは僕に任せていただいたというか。もう最後の方は監督はその設定を忘れていらっしゃったくらいで、僕が自らやって「そういえばなんかそんな設定あったね！ありがとう！」みたいな（笑）。割とラフにご指導いただきました。
― 動き方で意識していたポイントはあるのでしょうか？
日穏：人間としてでは絶対にやらない動きというか。死神界での“当たり前”が、日常生活の中でピクってする動きだったり、説教中にダンスしてしまったりという形で表れるというのを頭に入れといて、とご指導いただきました。
― 最後の方はご指導がなくても自ら動いていたということはかなり役が染みついていったんですね。
日穏：もう「サクマはそういう動きをするんだ」というのが役として入っていきました。
― 日穏さんは俳優を志したきっかけが「コドモ警察」（TBS系ドラマ：2012年／映画：2013年）だとお伺いしました。やはりそういった動きが自然と身につくというのは、コメディ作品からの影響が大きいのでしょうか。
日穏：めちゃくちゃ影響を受けていると思いますし、自分が今まで観た作品でも面白い動きをしている俳優さんをたくさん観てきたので（笑）、それが多分自然と自分にも入っていたのかなと思います。
― サクマを演じるにあたってはどなたの動きが参考になりましたか？
日穏：「今日から俺は!!」（日本テレビ／2018）の賀来賢人さんやムロツヨシさんなどは勝手に参考にしていたと思います（笑）。
― 確かに動き出す瞬間の俊敏さというか、奇妙なほどにすばやく動く感じが賀来さんやムロさんと似ているような気がしますね！
日穏：（照れくさそうに）はい（笑）。
― これまで風変わりな高校生や新人死神など変わった役が多いですが、今後演じてみたい役はありますか？
日穏：やっぱりそういう変わった役が自分に合うし、自分も演じていて楽しいなと思うので、そういう役をいただきたいと思います。主演だけではなく、コメディーリリーフ的な役割というか、緊張している場面を緩和させる役割もやりたいと思います。
― 具体的にどういった役柄をイメージしていますか？
日穏：「半沢直樹」（TBS日曜劇場／2013・2020）でいう香川照之さんみたいな感じというか。
― じゃあゆっくりと顔を歪めながら土下座を？（笑）
日穏：そうですね（笑）。「悪者だけど憎めない」みたいな役もやりたいです。
★後編では、STARGLOWが誕生したオーディションプロジェクト「THE LAST PIECE（ラスピ）」への参加と映画撮影を並行した当時の心境や、4月に話題となった金髪イメージチェンジの裏側を明かしてくれた。（modelpress編集部）
2006年4月3日生まれ、福岡県出身。5人組ダンス＆ボーカルグループ「STARGLOW」のメンバー。俳優としては、ドラマ『ゲート・オン・ザ・ホライズン〜GOTH〜』（2025年）でRUI・TAIKIと一緒にトリプル主演し、映画『代々木ジョニーの憂鬱な放課後』（2025年）で映画初出演にして主演を務めた。STARGLOWとしては、7月22日(水) に3rd Single『Drivin’ My Life』のリリースが決定している。
スタイリスト：佐久間 歩夢
ヘアメイク：伊澤明日花（MASTER LIGHTS）
桜井日奈子 日穏
岡部 大 平井亜門 猪塚健太 工藤 遥 宇野祥平 ／ 美保 純
監督：いまおかしんじ｜原案：梅木陽一｜脚本：谷口恒平
主題歌：Furui Riho「太陽になれたら」（LOA MUSIC／PONY CANYON）
制作プロダクション：レオーネ｜製作幹事：SPOTTED PRODUCTIONS ポニーキャニオン配給・宣伝：SPOTTED PRODUCTIONS
（C）『死神バーバー』製作委員会
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【写真】5人組グループメンバー、劇中での“死神”ポーズ
◆桜井日奈子＆日穏が主演「死神バーバー」
本作の舞台は、死神が営む美容室「冥供愛富（メイクアップ）」。死神美容師たちは、亡くなった人間にお色直しをし、魂が冥土に送られる前に、現世にいる残された家族や大切な人を1日だけ繋ぐことで、本当の意味での「最期の別れ」を手助けしている。新米の死神美容師・サクマ（日穏）の“早とちり”によって、死までの数日間を「冥供愛富」で過ごすことになったヒロイン・佐伯美帆（桜井）が、残された時間の中で、死を迎えた人たちとの出会いと別れを通じて自分の人生を見つめ直すヒューマン・ファンタジーとなっている。
◆日穏、桜井日奈子の現場での姿に感動
― 初主演映画「代々木ジョニーの憂鬱な放課後」を経て、本作では桜井日奈子さんと主演となりましたが、出演が決まった時の心境を教えてください。
日穏：桜井日奈子さんは第一線で常に活躍されている凄い女優さんで、そんな方と一緒にできるのはとてもありがたいことだなと思い、最初から気合がめちゃくちゃ入っていました。
― 実際にお会いしてみていかがでしたか？
日穏：きっと素敵な方なんだろうなと想像していたんですが、その想像以上に良い方で、気さくに話しかけてくださったり、差し入れもたくさん持ってきてくださったり、スタッフの皆さんと仲良くお話をされたりしている姿も見ていました。第一線で活躍されている方なのに、こんな僕にも驕らずにいてくださるんだと感動しました。
― 素敵ですね。現場では監督なども交えて話し合いながら作っていくシーンもあったのでしょうか？
日穏：現場に入って1番最初に撮ったシーンが桜井さんとのシーンだったのですが、その時からどういうふうに動けばいいのか、監督から指示をいただいて、僕がちょっとコミカルな動きを取り入れてみたりして。その時には和気あいあいと進めることができました。
◆日穏、新米死神の役作り秘話
― お話にもあったように日穏さん演じる新米の死神美容師・サクマは歩いている時のステップや動きが独特で非常に印象に残りました。どのように役作りをしていったのでしょうか？
日穏：監督が「じゃあこれちょっと入れてみてよ」とその場で手本を見せてくださって「こんな感じなんだ」と理解するみたいなところから始まって、もうそこからは僕に任せていただいたというか。もう最後の方は監督はその設定を忘れていらっしゃったくらいで、僕が自らやって「そういえばなんかそんな設定あったね！ありがとう！」みたいな（笑）。割とラフにご指導いただきました。
― 動き方で意識していたポイントはあるのでしょうか？
日穏：人間としてでは絶対にやらない動きというか。死神界での“当たり前”が、日常生活の中でピクってする動きだったり、説教中にダンスしてしまったりという形で表れるというのを頭に入れといて、とご指導いただきました。
― 最後の方はご指導がなくても自ら動いていたということはかなり役が染みついていったんですね。
日穏：もう「サクマはそういう動きをするんだ」というのが役として入っていきました。
― 日穏さんは俳優を志したきっかけが「コドモ警察」（TBS系ドラマ：2012年／映画：2013年）だとお伺いしました。やはりそういった動きが自然と身につくというのは、コメディ作品からの影響が大きいのでしょうか。
日穏：めちゃくちゃ影響を受けていると思いますし、自分が今まで観た作品でも面白い動きをしている俳優さんをたくさん観てきたので（笑）、それが多分自然と自分にも入っていたのかなと思います。
― サクマを演じるにあたってはどなたの動きが参考になりましたか？
日穏：「今日から俺は!!」（日本テレビ／2018）の賀来賢人さんやムロツヨシさんなどは勝手に参考にしていたと思います（笑）。
― 確かに動き出す瞬間の俊敏さというか、奇妙なほどにすばやく動く感じが賀来さんやムロさんと似ているような気がしますね！
日穏：（照れくさそうに）はい（笑）。
◆日穏、今後演じてみたい役は？
― これまで風変わりな高校生や新人死神など変わった役が多いですが、今後演じてみたい役はありますか？
日穏：やっぱりそういう変わった役が自分に合うし、自分も演じていて楽しいなと思うので、そういう役をいただきたいと思います。主演だけではなく、コメディーリリーフ的な役割というか、緊張している場面を緩和させる役割もやりたいと思います。
― 具体的にどういった役柄をイメージしていますか？
日穏：「半沢直樹」（TBS日曜劇場／2013・2020）でいう香川照之さんみたいな感じというか。
― じゃあゆっくりと顔を歪めながら土下座を？（笑）
日穏：そうですね（笑）。「悪者だけど憎めない」みたいな役もやりたいです。
★後編では、STARGLOWが誕生したオーディションプロジェクト「THE LAST PIECE（ラスピ）」への参加と映画撮影を並行した当時の心境や、4月に話題となった金髪イメージチェンジの裏側を明かしてくれた。（modelpress編集部）
◆日穏（KANON／かのん）プロフィール
2006年4月3日生まれ、福岡県出身。5人組ダンス＆ボーカルグループ「STARGLOW」のメンバー。俳優としては、ドラマ『ゲート・オン・ザ・ホライズン〜GOTH〜』（2025年）でRUI・TAIKIと一緒にトリプル主演し、映画『代々木ジョニーの憂鬱な放課後』（2025年）で映画初出演にして主演を務めた。STARGLOWとしては、7月22日(水) に3rd Single『Drivin’ My Life』のリリースが決定している。
スタイリスト：佐久間 歩夢
ヘアメイク：伊澤明日花（MASTER LIGHTS）
◆『死神バーバー』6月26日（金）公開
桜井日奈子 日穏
岡部 大 平井亜門 猪塚健太 工藤 遥 宇野祥平 ／ 美保 純
監督：いまおかしんじ｜原案：梅木陽一｜脚本：谷口恒平
主題歌：Furui Riho「太陽になれたら」（LOA MUSIC／PONY CANYON）
制作プロダクション：レオーネ｜製作幹事：SPOTTED PRODUCTIONS ポニーキャニオン配給・宣伝：SPOTTED PRODUCTIONS
（C）『死神バーバー』製作委員会
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