非常に強い台風7号がフィリピンの東の海上を北上しています。今後の進路や天気について増永気象予報士の解説です。

気圧配置をご覧ください。梅雨前線が九州南部付近で停滞しています。フィリピンの東の台風7号に続いて、きょう23日午前、台風8号が発生しました。

では、予報円をご覧ください。ともに北寄りから北東方向へ進路を変えそうです。東側の8号は本州への影響はありませんので、西側の7号を詳しく見ていきます。

台風7号非常に強い勢力を保ったまま、中心気圧は925ヘクトパスカルと、前回と同じで勢力を維持しています。

予報円の中心を進んだ場合、沖縄本島から奄美、そして種子島・屋久島へと鹿児島県内の島々を沿うように進んでいき、26日金曜日の午後3時には与論の南南西およそ80キロ、27日土曜日の午後3時には志布志の東およそ330キロの海上に達する見込みです。

雨と風の予想

では、雨と風の予想をご覧ください。このシミュレーションでは、予報円の中心から西側を通って九州に上陸する可能性を示しています。

ただ、台風の進路はまだ定まっていませんので、最新の情報に注意し、もしものことを考えて台風への備えを始めておきましょう。

24日(水)の雨と風の予想 25日(木)の雨と風の予想 26日(金)の雨と風の予想 27日(土)～28日(日)午前3時の雨と風の予想 予想天気図

あす24日の予想天気図をご覧ください。梅雨前線は西から北上し、この前線に向かって南から暖かく湿った空気が流れ込んで、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。

気象台から情報が出ています。薩摩、大隅は、24日昼までに多い所で100ミリの雨が予想されています。

現在の雨雲は

では、現在の雨雲の状況です。現在、九州北部付近に活発な雨雲がかかり続けています。長崎県では、24日昼までに多い所で300ミリの雨が予想されています。

では、23日の最高気温をご覧ください。23日は梅雨寒で気温が上がっていません。大口、牧之原は4月中旬並み。鹿児島市は5月上旬並みの最高気温となりました。

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