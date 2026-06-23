メ～テレ（名古屋テレビ）

19日に東京の小学校で起きた火災。詳しい出火の経緯はまだわかっていませんが、校舎で学ぶたくさんの児童をどう守るかを改めて考えるきっかけになっています。名古屋の小学校で対策はどうなっているのでしょうか。

名古屋市熱田区の白鳥小学校。22日の校内放送では――

「先週の金曜日、東京の小学校で火事がありましたね。火事や災害はいつどこで起きるかわからない。いつも常に言っていることですが、それが現実のこととなりました」

19日に東京都北区の小学校であった、11人がけがをした火災。

煙が立ち上る中、複数の児童が一時ひさしに避難する事態になりました。

この火事を受け、白鳥小学校の谷口仁教頭は――

「火の気がないところで火事が起こり、子どもたちがいるところで火事が起こるのがとても怖いという印象を持ちました」（谷口教頭）

ほとんどが階段を使った避難訓練

学校は22日、校舎内の消火設備の点検を行いました。

改めて注目したのは、窓などから地上まで布を下ろし、滑り降りて避難する「救助袋」です。

万が一、廊下や階段などがふさがれても、避難することができます。

「階段を使って避難するのが基本。いざという時に臨機応変に対応するために、救助袋を使えるようにしておきたい」（谷口教頭）

ただ、これまでは階段を使った避難訓練がほとんどで、救助袋の使用を想定した訓練は、ほぼ経験がなかったといいます。

教頭「臨機応変に対応できる準備が必要」

今回の東京の火事では、火を取り扱う理科室や給食室などではなく、音楽準備室が火元となりました。

いつどこで起きるかわからない火事。状況に応じ、複数の避難経路を考えていくことも求められます。

「階段を通って避難するが、4階から降りてきた子どもと3階から降りる子どもがぶつかってしまうので、どうしても混雑してしまう。3階の児童は渡り廊下を通って避難することも検討を始めています」（谷口教頭）

安全上、普段は鍵がかけられている渡り廊下を緊急時にどう開放するか。すぐには新しい経路を設定することができず、課題は山積みです。

「本当に何が起こるかわからないので、日ごろから想定外も含め、臨機応変に対応できるように準備していく必要があると感じました」（谷口教頭）