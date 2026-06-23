長井市の「あやめ公園」ではいま、100万本のアヤメが見頃を迎え、山形県内外から来た多くの観光客を楽しませています。



長井市にある「あやめ公園」には、3.3ヘクタールの敷地に500種類100万本のアヤメが植えられていていま見頃を迎えています。

園によりますとことしは開花期の高温で生育が5日ほど早まっているということです。

23日の長井市は時折にわか雨に見舞われましたが、太陽が顔をのぞかせる時間帯もあり、県内外から訪れた観光客は雨粒をまとって鮮やかに咲く花々をじっくりと眺めていました。また、園には市の固有種でここでしか見られない「長井古種」と呼ばれるアヤメも34種類植えられています。





長井市内から「両親が宮城から来てくれてたのであやめ公園が見ごろだから行かないかと誘って来たこんなに立派なアヤメを見ながら両親と一緒に歩けてとてもうれしい」宮城から「色もきれいで癒される道中ずっと雨だったので晴れてよかった雨あがりで余計きれい」和歌山から「こんなに密集しているのは初めてみんなきれいだけど強いて言うなら真ん中の紫のがお気に入り」「あやめ公園」のアヤメは今週いっぱい見頃ということです。また市内では7月5日まで「あやめまつり」が開かれていて、今週末には園内で地元幼稚園児による踊りの披露や小中学生による吹奏楽の演奏が行われる予定です。