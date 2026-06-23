突破で選手のアプローチを称賛



日本代表（c）SANKEI

サッカー日本代表がワールドカップ（W杯）北中米大会で、"鬼門"の一つを突破して、ノックアウトステージ進出とその先の目標へ前進した。

メキシコのモンテレイで6月20日（日本時間21日）に行われたF組第2戦で、日本代表はチュニジア代表に4-0と勝利。

W杯歴代通算1000試合となる記念試合で、日本は過去苦戦したW杯2戦目を白星で飾り、森保一監督は選手たちの試合へのアプローチを称賛した。

日本代表が、過去7大会で1勝3分け3敗と戦績の悪かったグループステージ第2戦で快勝を収め、MF鎌田大地（クリスタルパレス）が先制、FW上田綺世（フェイエノールト）が2ゴール1アシスト、MF伊東純也（ゲンク）が日本歴代W杯30ゴールを刻む活躍で、勝利に貢献した。

「選手がいい緊張感を持ってこの2戦目に向かってくれたことが大きかった」

日本代表の森保一監督は、そう振り返って初戦後の選手たちの2戦目へ向けたアプローチに言及。コーチ陣をはじめ、経験のある選手が「自分の（W杯での）経験をチーム全体に伝えてくれていた」と明かして、チーム一体となって経験を活かす取り組みを「我々の強み」と喜んだ。

日本はオランダと2-2で引き分けた第1戦から先発4人変更。DF冨安健洋（アヤックス）とDF板倉滉（アヤックス）が最終ライン、MF田中碧（リーズ）がボランチ、伊東が右シャドーに入り、初戦でボランチだった鎌田がポジションを1つ前のシャドーにシフトしたが、これが開始早々に奏功して序盤での先制に成功した。

前半4分、冨安からの縦パスを起点に上田、田中を経由して左のMF中村敬斗（スタッド・ランス）へつなぐと、中村がペナルティボックス左に切り込んで中に折り返し、ゴール前で鎌田が左足で合わせてゴールネットを揺らした。

日本は早々の先制点でペースを掴むと、前半31分には板倉が前線へ鋭い縦パス。これを受けた上田が相手を見ながらペナルティボックス右へ運んで右足を振り、寄せてきた相手DFの股を抜く強烈な一撃をゴール左隅に決めた。

チュニジアは大会第1戦後の大敗後に監督を交代。サウジアラビア代表で日本とも3度の対戦経験のあるエルベ・ルナール新監督の下で仕切り直しを諮ったが、日本は素早い攻守の切り替えで圧倒し、相手にチャンスを作らせない。

後半も攻守に高い強度を保ったプレーを続け、69分に田中のパスを受けた上田が相手の裏に抜け出した伊東へパスを送ると、伊東が冷静に決めて3-0とした。

86分には、広いエリアを鋭い嗅覚でカバーする好プレーを見せていたMF佐野海舟（マインツ）が、伊東からリターンパスを受けてペナルティボックス右深くに入り、クロスを上げる。これを上田が頭で捉えると、ヘディングシュートは緩やかな弧を描いて相手GKとDF 2枚の頭上を越え、ゴールに吸い込まれた。

日本はリードを広げ、交代で選手の顔ぶれが変わっても一貫して高いレベルのパフォーマンスを披露。シュート数も日本の11本に対して相手は2本に抑え、しかも枠内には打たせない堅守だった。

監督交代で巻き返しを図ったチュニジアだったが思うような成果は出せなかった。初戦に続く大量失点で、2試合で9失点となった。

16日に就任して短時間での準備で日本戦に臨んだルナール監督は、「期待したパフォーマンスを出せなかった。2チームの差が出た結果だ」と敗戦を認めていた。



森保一監督（c）SANKEI

森保監督、現地メキシコの応援に感謝

森保監督は試合後、「W杯1000試合目で、世界中が見てくれた記念の試合で勝利を飾ることができてうれしく思っている」と述べた。

監督交代で相手の出方が読みづらい状況だったが、選手やコーチ陣が「自分たちがなにをすべきかにベストを尽くしてくれて、結果につながった」と話した。

また、5万1千人以上が埋めたモンテレイのスタジアムに大きく響いた日本への声援に言及。日本人だけでなく多くのメキシコ人の姿があったとして、「本当に後押しとなる大声援多くってもらえた。

『ニッポン』コールの大合唱で選手たちが勇気づけられた」と振り返り、感謝を述べた。

次戦、引き分け以上で突破決定

日本はこの勝利で勝ち点は4。他会場でスウェーデン代表に5-1と大勝したオランダ代表と勝ち点で並び、得失点差で2位。3位は1勝1敗で勝ち点3のスウェーデンで、4位チュニジアは2連敗で大会敗退が決まった。

日本は次戦6月25日（日本時間26日）にダラスで行われるスウェーデン戦で、引き分け以上であれば2位以内でのグループステージ突破が決まる。

グループ3位の場合でも、全12グループの3位で上位8チームに入ればノックアウトステージ進出となる。

森保監督は「まず勝つということが大きな目標」と話し、「『いい守備からいい攻撃』というところ、勝つことにこだわっていきたい」と話した。



上田綺世（c）SANKEI

2ゴールのFW上田、チームに貢献できた

日本代表FW上田綺世（フェイエノールト）はW杯F組2戦目のチュニジア代表戦で2ゴールを挙げ、MF伊東純也（ゲンク）のゴールをアシストする活躍で、チームの4-0勝利に貢献した。

「4年前に自分が悔しい思いをして、そこから積み上げてきたものがつながった」と上田は言い、「自分がチームを勝たせられていないことに悔しさもあった。それを少しでも、この試合ではチーム貢献できたんじゃないかと思う」と話した。

27歳FWは、2022年カタール大会では1試合を経験。第2戦のコスタリカ戦に先発したが途中交代で退き、ゴールも奪えなかった。

その後の4年でエースと言われる存在に成長。所属するフェイエノールトでは今季31試合で25ゴールを決めてオランダ1部リーグ得点王を獲得した。

自身2度目となる今回のW杯では初戦に続いての先発で、W杯初ゴールをマークした。

試合前の感覚も良かったという上田は1点目について、「自分で打つことはほぼ決めていた。（伊東）純也君が抜けて開けてくれたスペースをうまく使って、思い切り振ろうと思っていた」と振り返り、「今まで自分が決めてきたゴールとは、喜びも達成感も自分が背負っているものも全く違う感覚だった」と言った。

2点目については、「ゴール前でスペースを作ってというのは戦術的にも練習していた。それをうまく活かせたし、いいボールが上がった」と話して、MF佐野海舟（マインツ）のクロスボールに感謝した。

日本は初戦のオランダとの引き分け後、この試合で今大会初勝利を手にして勝ち点を4に伸ばし、グループステージ突破へ大きく前進した。

上田は、「初戦の難しいゲームで勝ち点1をもぎ取れた。その勝ち点1を活かすために今日の勝ち点3は絶対だったので、グループステージ突破に大きな勝利になった」と話していた。

(KK)

■グループF 日本代表の試合日程

6月15日（月）5:00 オランダ vs 日本

6月21日（日）13:00 チュニジア - 日本

6月26日（金）8:00 日本 - スウェーデン

＜FIFAワールドカップ（W杯）2026 北中米大会＞

第23回目の今大会はアメリカ、カナダ、メキシコの3か国による史上初の共同開催となる。出場枠が従来の32カ国から48カ国に拡大され、計104試合にわたる過去最大規模のトーナメントとして実施される。

開催期間：2026年6月11日～7月19日 ※現地時間

グループステージ：6月11日～6月27日

ラウンド32：6月28日～7月3日

ラウンド16：7月4日～7日

準々決勝：7月9日～11日

準決勝：7月14日～15日

3位決定戦：7月18日

決勝：7月19日

・全試合日程（大会スケジュール）

・グループリーグ（グループステージ）

・決勝トーナメント（ノックアウトステージ）