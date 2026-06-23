「脱毛」や「働き方」など、がん患者の悩みに答えようと専門家たちが連携した情報交換会が21日、山形市で開かれました。



がん患者が相談できる場所を目的に開かれたこのイベントは、看護師やネイリスト、産業カウンセラーなど専門家で組織する支援団体「キャンサーリンク」が企画しました。メンバーの中心は、自身も乳がんの治療を続けている山形市の美容師 佐藤千草さんです。





キャンサーリンク代表美容師 佐藤千草さん「スキンヘッドで仕事していたり病院行ったり、誰かの勇気になればという気持ちでずっと治療していた」山形市で開かれた情報交換会では、脱毛や肌荒れといった外見の悩みや仕事の悩みなど、分野ごとに相談窓口が設置されました。会場には、がん治療を続けている人や医療従事者など県内各地からおよそ20人が訪れ、それぞれの専門家たちと情報交換を行いました。参加者は「医療従事者で看護師として参加。ウイッグにふれることが初めてだったので今から患者さんに具体的に説明できる」佐藤千草さん「専門職がいて相談ブースがあるというのが一番大きかった色々な不安だったり生活に支障あったり見受けられた。困っていることが多いんだなと感じた」イベントを実施したキャンサーリンクでは今後も定期的に、がん患者によりそったイベントを開催したいと意欲を示しています。