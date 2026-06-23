トランプ大統領「IAEAの査察に同意と認識」　イランは否定　説明に食い違い

アメリカのトランプ大統領はイランがIAEA（国際原子力機関）による核査察を受け入れるとの認識を示し、イラン側は反発しています。

トランプ大統領：

目的は2つだ。海峡解放と核兵器の放棄だ。

トランプ大統領は22日、記者団に対し、戦闘終結に向けた「覚書」の合意後、初めて行われたイランとの協議を踏まえ、「イランは決して核兵器を持たない」と強調しました。

また、これに先立ち、自身のSNSで「イランが兵器の査察に同意すると誰もが認識している」と投稿し、イランがIAEAによる査察を受け入れるとの認識を示しました。

一方、イラン外務省のバガイ報道官は22日、スイスでの協議では核問題は扱っておらず、新たな約束もしていないとして、アメリカ側の主張を否定しました。

そのうえで、IAEAとの協力は指導部の決定に基づいて進められるとしています。

アメリカ側の説明によりますと、IAEAの査察官らとの協議は今週中にも行われる見通しです。

また、現地メディアは、査察の範囲や時期などの詳細はスイスで続く実務者協議で話し合われる見通しと伝えています。