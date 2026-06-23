世界平和統一家庭連合＝旧統一教会への解散命令について、最高裁は教団側の特別抗告を退けました。これで、教団への解散命令が完全に確定し、宗教法人として存続することはできなくなりました。

旧統一教会をめぐっては、東京高裁がことし3月、1審の東京地裁に続き、教団に解散を命じていました。

その後、教団側が憲法が保障する「宗教活動の自由」の侵害にあたるなどとして特別抗告していましたが、最高裁は23日までにこれを退ける決定をしました。

最高裁は、「多数の者に極めて多額にのぼる財産的または精神的損害を与えた」とし、教団について「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をした」と判断しました。

その上で、こうした行為に対処するには「教団を解散し、法人格を失わせることが必要かつ適切」だとし、解散命令は「教団や信者らの精神的、宗教的側面に及ぼす影響を考慮しても、必要でやむを得ない」と結論づけました。

最高裁が民法上の不法行為を理由に解散命令を認めたのは初めてです。これで、教団への解散命令が完全に確定し、宗教法人として存続することはできなくなります。

教団をめぐっては、東京高裁の決定によって清算手続きが始まり、5月から1年間、高額献金による被害などの申告の受け付けが行われています。