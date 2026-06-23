ツッコまれるのも当然か。グラビアアイドルの風吹ケイが6月21日、ボートレース特番「スナックさざなみ」に生出演して、プライベートすぎる写真を公開した。

【映像】風吹ケイ、元カレと言ったプライベート写真

番組では、人気企画「思い出写真3連単」を実施した。スマートフォンに保存されている思い出写真を3枚チョイス。その写真について、質問の回答や思い出話を聞きながら、どの順番で撮られた写真なのかを予想するといったルールだ。ここで風吹は「絶妙なものを用意させていただきました」と、雰囲気が異なる3枚の写真をピックアップ。共演者たちを「大分変るね、イメージが」「前髪があるのは3（番の写真）だけど、イメージが全然…」などと悩ませた。

これを受け、共演の二瓶有加が「ケイちゃんはもともと、芸能界に入る前はCAさんだったの」と説明。MCの西野未姫らは「そうだ」「そうだった！」などと思い出し、それをもとに「たぶん、3で着てる上着はロケのダウンでしょ」「1は最新だと思う。メイクの感じとか」「2はCAさんでしょ。ホテルのロビー」と推察した。

結果、予想は「2−3−1」で正解。一同が喜ぶ中、風吹は「1は、あれ台湾なんです。台湾のイベントに行って…」と振り返った。続けて、「2は本当に業界に入る前で」と切り出し、「元カレと行ったハレクラニです」と発言。すぐさま女性陣が「やめなさい」「そんな写真出さないでよ」などとツッコミを入れると、西野も「今、元カレが見てたらさ、『俺が撮ったやつだ！』って」と目を丸くさせ、スタジオの爆笑を誘った。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）

