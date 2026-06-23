バスケ女子日本代表が8月に韓国代表と2連戦…W杯見据え有明アリーナで国際試合

6月23日、日本バスケットボール協会（JBA）は、「三井不動産カップ 2026（東京大会）バスケットボール女子日本代表国際試合」の大会概要およびチケット販売概要を発表した。

同大会は8月13日、14日の2日間にわたり、東京都江東区の有明アリーナで開催。女子日本代表（FIBAランキング10位）が、女子韓国代表（同15位）と対戦する。試合開始予定時刻はいずれも19時。9月に開催される「FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026」を見据える日本にとって、アジアのライバルとの貴重な実戦機会となる。

チケットは、公式FUNサイト「AKATSUKI JAPAN plus＋」有料会員を対象とした先行販売が6月26日18時から28日23時59分まで実施される。一般発売は6月29日18時から開始。また、三井ショッピングパーク会員限定の「MSPチケット販売」も抽選で行われる予定で、購入方法や特典の詳細は7月上旬に三井ショッピングパークチケットのホームページで公開される。

テレビ放送は、8月13日のGAME1がCSフジテレビNEXTで放送予定。8月14日のGAME2は、フジテレビ系列で地上波録画放送（関東ローカル）されるほか、CSフジテレビNEXTでも放送される。ライブ配信は両日ともバスケットLIVE、FODで行われる予定だ。





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