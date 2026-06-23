鈴木真海子が、シングル「とりとめのないこと」を6月26日にリリースする。

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新曲のリリースは、「雨と」以来約1年ぶり。同楽曲は、鈴木が日々の暮らしの中で見つめてきた風景や、頭の中を行き来していたとりとめのない考えごとを紡いだ1曲。何気ない日常の断片から見えた景色を、飾らない言葉で実直に描き出している。

ビートを手がけるのは、ソロ作品では初のタッグとなるRIP SLYMEのDJ FUMIYA。これまでの作風とは一味違った肩の力を抜いた軽やかなグルーヴが、彼女ならではの自然体な表現を引き立てている。DJ FUMIYAによる重心がありながらも浮遊するようなビートと、鈴木真海子の歌声が溶け合い、何気ない日常にそっと寄り添う心地よいポップソングに仕上がっている。

また、アートワークは前作に続きオオクボリュウが描き下ろし。2ndアルバム『mukuge』のジャケットで抽象的に表現された内面世界を、今作ではテトラポッドをはじめとするリリックのモチーフによってより具体的に描写。音楽とアートワークが呼応しながら、楽曲の世界観を鮮やかに形作っている。

なお、本日18時より各配信サービスでPre-add／Pre-saveもスタートとなっている。

＜鈴木真海子 コメント＞

ソロでは初めてのフミヤさんのトラックでの制作でした。だいぶ前に頂いてたトラックなのですが、いまこのタイミングだ！と思っていたらするすると作れた曲です。個人的にすごく気に入っていて家でもフックを歌っています。よかったら聴いてね～！

（文＝リアルサウンド編集部）