植物の受粉を助け、私たちの食を支える「ミツバチ」。

近年、地球環境の変化などを背景に、その数は減少傾向にあります。

【写真を見る】さくらんぼの結実にも影響…ミツバチ減少の危機を救え！マリーゴールドなど「蜜源植物」を植えて環境保全へ（山形市）

こうした中、自然環境の保全につなげようと、山形市でミツバチが活動するための花を植える取り組みが行われました。

山形市内で行われたフラワーポットの植え替えです。

ＴＵＹ通り振興会の２３社が、毎年この時期に美化活動の一環として行っているもので、今回は、ミツバチが活動する蜜源植物などが植えられました。

ミツバチは植物の受粉を助け、生態系のバランスを保つ役割を果たします。

■ミツバチの減少はさくらんぼの結実にも影響…

いま収穫シーズンを迎えているさくらんぼなど、果樹の生産にも欠かせない存在ですが、近年は環境の変化などによってその数が減少し問題となっています。

今年３月に県が開いた「さくらんぼ産地再生会議」では、ハチの減少でさくらんぼの結実が不安定になっていることも報告されました。

きょう植えられたのは、ブルーサルビアやマリーゴールドなど、ミツバチのエサとなる蜜源植物です。

八千代交通 佐藤麻衣子さん「梅雨でじめじめしているが、お花があるだけでパッと色づく感じがとてもいいなと思っております。子どもの世代、後の世代にもずっと自然は残ってほしいなと思う」

山形南郵便局 総務部 大沼ルミ 主任「いろんな果実を収穫するにもやっぱりミツバチの力がすごく必要。少しでも役に立ってくれればいいなと思っております」

参加者たちは丁寧に植え替えを行い、環境保全の取り組みを進めていました。