アイナ・ジ・エンド×羊文学、神戸で初対バン決定！両アーティストからのコメントも到着

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アイナ・ジ・エンドと羊文学の初対バンライブが、10月に神戸で開催されることが決定した。

■「大好きなバンドです」（アイナ・ジ・エンド）「憧れの存在！」（羊文学・塩塚モエカ）

MBSテレビと関西イベンター、エンタテインメント業界とタッグを組み、アーティスト、オーディエンスはもちろん、関西から音楽シーン全体を“つなげる”音楽イベント『SOUND CONNECTION』。

今回、アイナ・ジ・エンド×羊文学の至極の対バンが10月27日に兵庫・神戸国際会館こくさいホールにて開催決定となった。2組の共演により響き合う特別な空間を届ける。

情報解禁に伴い、両アーティストのFC先行（抽選）受付がスタート。受付期間は6月23日17時から6月29日23時59分まで。なお、オフィシャル先行は、7月5日12時よりイープラスで受付開始予定だ。グッズ付きチケットとしてナップザック付きチケットも販売されるので、気になる人はチェックしよう。

■アーティスト コメント

◎アイナ・ジ・エンド

羊文学を聞きながらドライブすると宙に浮いてるような浮遊感を得られる。でもライブでみると体に地鳴りがする程にサウンドは重く、かっこいいがこびりつく。大好きなバンドです。楽しみです。

◎羊文学

■塩塚モエカ

アイナさんはミュージシャンとしても人としても憧れの存在！ 一緒にライブできるのが、とても楽しみです。芯を強く、万全で演奏したいです。よろしくお願いします。

■河西ゆりか

アイナさんとは同じ現場で会うことが多く、その度に彼女の表現力にいつも釘付けになっています。今回は改めて対バンという形で、もっと色んな部分知れるのが楽しみです。

■ライブ情報

『SOUND CONNECTION -Mirroring Lights-』

10/27（火）兵庫・神戸国際会館こくさいホール

出演：アイナ・ジ・エンド / 羊文学

■関連リンク

アイナ・ジ・エンド OFFICIAL SITE

https://www.ainatheend.jp/

羊文学 OFFICIAL SITE

https://www.hitsujibungaku.info/