【詳細な一部始終】太田光、山里亮太の“赤メガネ”鮮やかに投げる 山里の見事なツッコミも ラジオ発言も踏まえて振り返る
見事な景色がその場に広がった。12日に都内で行われた『タイタンライブ』6月公演エンディングトークで、南海キャンディーズ・山里亮太の赤メガネが、爆笑問題・太田光によって客席に投げ込まれた。ファンにとっては“おなじみの光景”となっているが、実際のイベントでの様子、それぞれのラジオでの発言などを踏まえて、改めて振り返ってみたい。
【写真たくさん】一部始終！太田光がさり気なく山里亮太のメガネを取って投げるまで
この日の南海キャンディーズのネタが新ネタであったことをトークしている中で、太田がさり気なく山里のメガネに手を伸ばし、勢いよく取り上げると、見事な放物線を描いて、客席へ。会場から大きな歓声と笑い声が上がる中、山里が「怒り方がわからないけど、なんでそんなうまいの！」と太田に呼びかけ、笑いがさらに大きくなった。
山里の叫びは止まらず「それで（投げられたメガネを）取った人は、そんなにテンションが上がってない」と続け、山里のメガネをキャッチした観客がメガネのつるをつまむような持ち方をしていることにも言及。太田が「ちゃんと手を洗ってくださいね（笑）」と呼びかけると、山里がすかさず「できれば、ジョイで洗ってください」と自身の出演CMにかけた見事すぎるツッコミを見せるという、充実した一連の流れとなっていた。
さて、当事者たちはどう語っていたのか。山里は自身のXで、当該の様子を伝えるオリコンニュースの投稿を引用しながら「それにしても綺麗に飛ぶし、なんか4枚目の写真
「あ、流れ星」くらいのいい写真！爆笑問題さん、本当にありがとうございました！」とつづった。
16日深夜放送のTBSラジオ『火曜JUNK 爆笑問題カーボーイ』（毎週火曜 深1：00）では、太田が山里のこの投稿に触れ「山里も警戒しているから、こっちもバレないように、向こうを向いた時にヒュッと取って投げたんだけど」としつつ「社長（太田光代氏）が後日『山里さんってすごいわね』って言って。写真が載っていたんだよ。オレが投げたのが載っていて、山里がコメントしていて、それを見て社長がゲラゲラ笑っているんだけど。連続写真みたいになっていて、投げた後のみんなの表情がすごくいい笑顔なの。それに山里が『流れ星みたいな顔をしている』って書いていて。もう笑っちゃって」と語っていった。
翌17日深夜放送のTBSラジオ『水曜JUNK 山里亮太の不毛な議論』（毎週水曜 深1：00）では、山里サイドからみたトークが。「このライブの一番の醍醐味は、爆笑さんが漫才飛び出す直前の袖にいられるっていう。これはもう大特典で。やっぱり、かっけぇんだよね。ゆっくりと次の舞台に対して準備する田中（裕二）の横で、少しそわそわする感じの太田さんが動いている感じ。で、出囃子が止まって飛び出していく、あの背中を見られるのがすごくかっこよくて。漫才もすげー面白くて、すげーなこの人たちって思いながら、エンディングになるんだけど」と話していった。
その上で「エンディングで、その…いやー本当に。メガネの件で、見事に投げられたんだけど。太田さんが…オレ、取られるまでまったく気が付かなくて。なんか取ろうとするみたいなのがなくて、マジでノーモーションで取られて、すごくキレイな弧を描いて投げるのよ。本当のツッコミは『やめてくださいよ！』とかなんだけど、シンプルに『なんでそんなうまいんだよ！』って（笑）。むっちゃうまかった。速い。圧倒的強さを表現する時に、斬られたのがわからないみたいな、あれ！オレの体に1ミリも触れてないのよ。本当にメガネだけで、マジわからない瞬間に取られていて。達人だよ！うますぎて、怒りが出てこなかった」と熱弁していた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
【写真たくさん】一部始終！太田光がさり気なく山里亮太のメガネを取って投げるまで
この日の南海キャンディーズのネタが新ネタであったことをトークしている中で、太田がさり気なく山里のメガネに手を伸ばし、勢いよく取り上げると、見事な放物線を描いて、客席へ。会場から大きな歓声と笑い声が上がる中、山里が「怒り方がわからないけど、なんでそんなうまいの！」と太田に呼びかけ、笑いがさらに大きくなった。
さて、当事者たちはどう語っていたのか。山里は自身のXで、当該の様子を伝えるオリコンニュースの投稿を引用しながら「それにしても綺麗に飛ぶし、なんか4枚目の写真
「あ、流れ星」くらいのいい写真！爆笑問題さん、本当にありがとうございました！」とつづった。
16日深夜放送のTBSラジオ『火曜JUNK 爆笑問題カーボーイ』（毎週火曜 深1：00）では、太田が山里のこの投稿に触れ「山里も警戒しているから、こっちもバレないように、向こうを向いた時にヒュッと取って投げたんだけど」としつつ「社長（太田光代氏）が後日『山里さんってすごいわね』って言って。写真が載っていたんだよ。オレが投げたのが載っていて、山里がコメントしていて、それを見て社長がゲラゲラ笑っているんだけど。連続写真みたいになっていて、投げた後のみんなの表情がすごくいい笑顔なの。それに山里が『流れ星みたいな顔をしている』って書いていて。もう笑っちゃって」と語っていった。
翌17日深夜放送のTBSラジオ『水曜JUNK 山里亮太の不毛な議論』（毎週水曜 深1：00）では、山里サイドからみたトークが。「このライブの一番の醍醐味は、爆笑さんが漫才飛び出す直前の袖にいられるっていう。これはもう大特典で。やっぱり、かっけぇんだよね。ゆっくりと次の舞台に対して準備する田中（裕二）の横で、少しそわそわする感じの太田さんが動いている感じ。で、出囃子が止まって飛び出していく、あの背中を見られるのがすごくかっこよくて。漫才もすげー面白くて、すげーなこの人たちって思いながら、エンディングになるんだけど」と話していった。
その上で「エンディングで、その…いやー本当に。メガネの件で、見事に投げられたんだけど。太田さんが…オレ、取られるまでまったく気が付かなくて。なんか取ろうとするみたいなのがなくて、マジでノーモーションで取られて、すごくキレイな弧を描いて投げるのよ。本当のツッコミは『やめてくださいよ！』とかなんだけど、シンプルに『なんでそんなうまいんだよ！』って（笑）。むっちゃうまかった。速い。圧倒的強さを表現する時に、斬られたのがわからないみたいな、あれ！オレの体に1ミリも触れてないのよ。本当にメガネだけで、マジわからない瞬間に取られていて。達人だよ！うますぎて、怒りが出てこなかった」と熱弁していた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。