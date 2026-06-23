timelesz原嘉孝＆篠塚大輝、すべらない靴でヌルヌルの舞台に挑戦 青春ドラマを熱演
8人組グループ・timeleszの原嘉孝と篠塚大輝が、23日放送の『地球まるごと大実験 ネイチャーティーチャー』（毎週火曜 後11：56）に出演する。同じくMCを務めるチョコレートプラネット（長田庄平・松尾駿）とともに「すべらない靴vsヌルヌルの舞台」の実験に挑む。
【写真】ヌルヌル舞台で熱演する原嘉孝＆篠塚大輝
すべらない靴なら、ヌルヌルの舞台でもすべらずに芝居を演じきれるのか。経験豊富なチョコプラをはじめ、事務所の俳優部出身でドラマ・映画・舞台と大活躍の原、そして篠塚もドラマ出演など演技経験を積んでいる。そんな4人が「演技力」＋「すべらない靴」で、ヌルヌルの舞台での演技にチャレンジする。
今回お世話になるティーチャーに会うため4人がやって来たのは、東京サマーランド。協力してくれるのは、ゴム製品のモノづくりのスペシャリスト・小林弘明ティーチャー。実験を成功させるべく、まずは「すべる」とは何かをティーチャーから学ぶことに。
そして、今回の実験のためにティーチャーが用意してくれたのは、すべる場所でも難なく歩けるというすべらない靴・ハイパーV。その威力を確かめるべく、ハイパーVを履いた原vs普通の長靴を履いた松尾・篠塚で綱引き対決を行ってから、いざ本番のヌルヌル舞台へ。
学生服を着た4人が演じるのは、「短い青春学園ドラマ」。果たして、傾斜のついたヌルヌル舞台ですべらずに自然に演じ切ることができるのか。爆笑の展開が待ち受ける。
【写真】ヌルヌル舞台で熱演する原嘉孝＆篠塚大輝
すべらない靴なら、ヌルヌルの舞台でもすべらずに芝居を演じきれるのか。経験豊富なチョコプラをはじめ、事務所の俳優部出身でドラマ・映画・舞台と大活躍の原、そして篠塚もドラマ出演など演技経験を積んでいる。そんな4人が「演技力」＋「すべらない靴」で、ヌルヌルの舞台での演技にチャレンジする。
そして、今回の実験のためにティーチャーが用意してくれたのは、すべる場所でも難なく歩けるというすべらない靴・ハイパーV。その威力を確かめるべく、ハイパーVを履いた原vs普通の長靴を履いた松尾・篠塚で綱引き対決を行ってから、いざ本番のヌルヌル舞台へ。
学生服を着た4人が演じるのは、「短い青春学園ドラマ」。果たして、傾斜のついたヌルヌル舞台ですべらずに自然に演じ切ることができるのか。爆笑の展開が待ち受ける。