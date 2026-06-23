高橋恭平主演『山口くんはワルくない』自宅訪問シーン解禁 ベッドで匂いをかぐ岩瀬洋志のアドリブさく裂
7人組グループ・なにわ男子の高橋恭平が主演を務める映画『山口くんはワルくない』（公開中）の山口くんの自宅に訪問する本編シーンが解禁された。
【動画】悶絶級シチュエーション満載！山口くんの自宅訪問シーン
今作は、斉木優氏による同名少女コミックの実写映画化。恋に夢見る平凡な女子高生・皐（高橋ひかる※高＝はしごだか）と、コワモテなのにピュアなギャップ男子・山口くん（高橋恭平）が織りなす青春ラブストーリーを描く。
今回解禁されたのは、風邪をひいてしまった山口くんの自宅に、皐と石崎（岩瀬洋志）が見舞いに行く本編シーン。山口くんをめぐる皐vs石崎の攻防戦や、山口くんと皐の照れキュン度120％“名前呼び”ミッションなど、悶絶級シチュエーションがノンストップで繰り広げられる大注目の場面となっている。
山口くんの部屋に上がるやいなや、プライベート空間をドキドキで堪能する皐と石崎。石崎に至っては、山口くんのベッドにすりすりするほどの溺愛っぷりを見せる。皐がなぜ山口くんの家の住所を知っていたかを尋ねると、「山口から連絡先を聞き出した」と得意げに答える石崎。自分の方が山口くんと距離が縮まっていると思っていた皐に対し、石崎は「（山口くんの）連絡先知らないの？」とドヤ顔で盛大にマウントをさく裂する。
さらに、そこへ風呂上がりで上半身裸の山口くんが突如現れ、2人は大パニック。目をそらしながら必死に抗議する皐の一方で、石崎はベッドにあった山口くんのＴシャツで顔を覆い、直視できないほどの動揺を見せる。
そのまま石崎がコンビニに買い出しに出かけると、部屋は皐と山口くんの2人きりの空間に。連絡先を聞くチャンスだと勇気を出した皐を遮るように、「篠原さん、連絡先教えて」とド直球に切り出す山口くん。「石崎くんだけ篠原さんの連絡先知ってるの腹立つ…どないしたらええねん」と目線をそらし、照れながらつぶやく姿は、どうやら皐と仲が良さそうな石崎に全力で“やきもち”を焼いていた様子!?さらにこの映像の直後、映画本編では、悶絶必至のとある展開も。
原作者の斉木氏も、同シーンをお気に入りシーンの一つだと語り、「皐と山口くんが連絡先聞いたり、呼び方の相談したりするのがピュアでかわいかった」と太鼓判を押す。また監督を務めた守屋健太郎氏は、石崎を“一番好きなキャラクター”だと明かし、「少女漫画は多数あるが、石崎はこの作品がもつ独自の新しいキャラクター像。ヒロインを奪い合うという三角関係が多くの少女漫画にあるが、それに当てはまらない特異なキャラクターを映画でも生かしたかった。説明的でわかりやすいキャラクターにせず、原作にもある“理屈で行動していない石崎の面白さ”を大事にした」と語っている。
そんな監督の意思を受け継いだ石崎役の岩瀬は、今作で“動きのアドリブ”を連発。同シーンでは、山口くんの部屋に入ってからベッドで匂いをかぐシーンや、飲み物を取りに行くよう皐を挑発する動作など、「余計な動きをたくさんしてほしい」という監督のリクエストに対し、表現力を発揮。これには監督も「石崎を面白いキャラクターに仕上げてくれたし、山口くん＆皐＆石崎という、なかなか（ほかの）物語にはない関係性を表現してくれた」と大絶賛。座長・高橋恭平も「石崎（岩瀬）が山口と皐の関係をかき乱すお芝居をしていて、非常に刺激を受けた」と振り返っており、共演者からも一目置かれる存在となっている。
あわせて、新写真も一挙解禁。学校では見られない部屋着姿の山口くんや、隠し撮りした山口くんの写真を皐たちに得意げに見せびらかす石崎の姿、そして山口くん演じる高橋恭平が撮影現場でリラックスした柔らかな表情を見せるオフショットなど、エモすぎるカットが見逃せない。
【動画】悶絶級シチュエーション満載！山口くんの自宅訪問シーン
今作は、斉木優氏による同名少女コミックの実写映画化。恋に夢見る平凡な女子高生・皐（高橋ひかる※高＝はしごだか）と、コワモテなのにピュアなギャップ男子・山口くん（高橋恭平）が織りなす青春ラブストーリーを描く。
今回解禁されたのは、風邪をひいてしまった山口くんの自宅に、皐と石崎（岩瀬洋志）が見舞いに行く本編シーン。山口くんをめぐる皐vs石崎の攻防戦や、山口くんと皐の照れキュン度120％“名前呼び”ミッションなど、悶絶級シチュエーションがノンストップで繰り広げられる大注目の場面となっている。
さらに、そこへ風呂上がりで上半身裸の山口くんが突如現れ、2人は大パニック。目をそらしながら必死に抗議する皐の一方で、石崎はベッドにあった山口くんのＴシャツで顔を覆い、直視できないほどの動揺を見せる。
そのまま石崎がコンビニに買い出しに出かけると、部屋は皐と山口くんの2人きりの空間に。連絡先を聞くチャンスだと勇気を出した皐を遮るように、「篠原さん、連絡先教えて」とド直球に切り出す山口くん。「石崎くんだけ篠原さんの連絡先知ってるの腹立つ…どないしたらええねん」と目線をそらし、照れながらつぶやく姿は、どうやら皐と仲が良さそうな石崎に全力で“やきもち”を焼いていた様子!?さらにこの映像の直後、映画本編では、悶絶必至のとある展開も。
原作者の斉木氏も、同シーンをお気に入りシーンの一つだと語り、「皐と山口くんが連絡先聞いたり、呼び方の相談したりするのがピュアでかわいかった」と太鼓判を押す。また監督を務めた守屋健太郎氏は、石崎を“一番好きなキャラクター”だと明かし、「少女漫画は多数あるが、石崎はこの作品がもつ独自の新しいキャラクター像。ヒロインを奪い合うという三角関係が多くの少女漫画にあるが、それに当てはまらない特異なキャラクターを映画でも生かしたかった。説明的でわかりやすいキャラクターにせず、原作にもある“理屈で行動していない石崎の面白さ”を大事にした」と語っている。
そんな監督の意思を受け継いだ石崎役の岩瀬は、今作で“動きのアドリブ”を連発。同シーンでは、山口くんの部屋に入ってからベッドで匂いをかぐシーンや、飲み物を取りに行くよう皐を挑発する動作など、「余計な動きをたくさんしてほしい」という監督のリクエストに対し、表現力を発揮。これには監督も「石崎を面白いキャラクターに仕上げてくれたし、山口くん＆皐＆石崎という、なかなか（ほかの）物語にはない関係性を表現してくれた」と大絶賛。座長・高橋恭平も「石崎（岩瀬）が山口と皐の関係をかき乱すお芝居をしていて、非常に刺激を受けた」と振り返っており、共演者からも一目置かれる存在となっている。
あわせて、新写真も一挙解禁。学校では見られない部屋着姿の山口くんや、隠し撮りした山口くんの写真を皐たちに得意げに見せびらかす石崎の姿、そして山口くん演じる高橋恭平が撮影現場でリラックスした柔らかな表情を見せるオフショットなど、エモすぎるカットが見逃せない。