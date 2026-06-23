元サッカーブラジル代表レジェンドのリバウド氏が日本時間23日、自身のSNSを更新し、FIFAワールドカップ2026で異次元の活躍をみせるリオネル・メッシ選手を絶賛。ライバルであるアルゼンチンの選手であるだけに、複雑な心境も垣間見せながら独特な表現で称えています。

リバウド氏は現役時代、世界最高峰のMFとして活躍。2022年の日韓ワールドカップでは、ロナウド氏、ロナウジーニョ氏などと攻撃陣を牽引し、ブラジル代表を優勝に導きました。今回、同日に行われたアルゼンチン対オーストリアにて、2ゴールを決めたメッシ選手の写真を投稿しました。

メッシ選手は第1戦のアルジェリア戦でハットトリックも決め、現在2試合で5ゴールを記録し得点ランキングトップ。リバウド氏はその活躍を目の当たりにし「私は長年サッカーをプレーしてきましたが、美しいサッカー、そして39歳近くになってもなお献身的なプレーを続ける選手を見ると、本当に素晴らしいと感じます」と称賛の言葉を贈りました。

また元ブラジル代表のリバウド氏にとっては、メッシ選手は隣国アルゼンチン出身で、強力なライバルチームの選手。そんなライバル心も燃やしながら「誰もが自国の代表チームを応援しますし、私はアルゼンチンの優勝を応援するつもりはありませんが」と前置きしつつ、それでも「メッシのような偉大な選手を見れば、真にサッカーを愛する人なら誰でも彼を称賛せずにはいられません」といちサッカーファンとしての視点から称賛の言葉をつづりました。

さらに称える言葉はやまず、「彼が成し遂げてきたこと、そして今もなお成し遂げ続けていることは、実に印象的です。2試合で5ゴール、今大会でアルゼンチン人選手として唯一得点を挙げている。これは、彼の重要性と実力の大きさを物語っています。メッシ、敬意を込めて言いますが、あなたがピッチ上で見せるプレーはまさに別次元です。私たちサッカーファンにとって、このような素晴らしいキャリアを見守ることができるのは、まさに特権です」と言葉を尽くして絶賛しました。