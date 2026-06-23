ＴＢＳでは、本日６月２３日（火）よる１１時５６分から『地球まるごと大実験 ネイチャーティーチャー』を放送する（※一部地域除く）。本番組は、チョコレートプラネット（長田庄平・松尾駿）に加え、timeleszの原嘉孝、篠塚大輝がＭＣを務め、自然を愛するスペシャリストである「ネイチャーティーチャー」からその世界を学び、未知の領域に挑戦する“地球まるごと大実験バラエティ”。

滑らない靴vsヌルヌルの舞台！ ４人は滑らずに芝居を演じきれるのか？

今回チョコプラ＆timeleszが挑むのは、「滑らない靴vsヌルヌルの舞台」。滑らない靴なら、ぬるぬるの舞台でも滑らずに芝居を演じきれるのか！？ 経験豊富なチョコプラをはじめ、事務所の俳優部出身でドラマ・映画・舞台と大活躍の原、そして篠塚もドラマ出演など演技経験を積んでいる。そんな４人が「演技力」＋「滑らない靴」で、ヌルヌルの舞台での演技にチャレンジする！

今回お世話になるティーチャーに会うため４人がやって来たのは、東京サマーランド。協力してくれるのは、ゴム製品のモノづくりのスペシャリスト・小林弘明ティーチャー。実験を成功させるべく、まずは「滑る」とは何かをティーチャーから学ぶことに。そして、今回の実験のためにティーチャーが用意してくれたのは、滑る場所でも難なく歩けるという滑らない靴・ハイパーV。その威力を確かめるべく、ハイパーVを履いた原vs普通の長靴を履いた松尾・篠塚で綱引き対決を行ってから、いざ本番のヌルヌル舞台へ。学生服を着た４人が演じるのは、「短い青春学園ドラマ」。果たして、傾斜のついたヌルヌル舞台で滑らずに自然に演じ切ることができるのか！？ 爆笑の展開にご期待いただきたい。

家族みんなで楽しめる『地球まるごと大実験 ネイチャーティーチャー』は、本日６月２３日（火）よる１１時５６分から放送。