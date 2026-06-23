【台風情報】W台風のこれから 台風7号（メーカラー）は 非常に強い勢力のまま沖縄へ 台風8号（ヒーゴス）は発達しながら日本に接近か ＜23日午後3時45分最新情報＞7号は最大瞬間風速70m/s 予想進路 これからの天気を画像で確認
台風7号（メーカラー）は23日午後3時現在、フィリピンの東にあり、1時間に10kmのゆっくりとした速度で北西に進んでいます。中心気圧は925ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は50ｍ、最大瞬間風速は70ｍと、非常に強い勢力を保っています。
【画像で確認する】進路予想図・台風周辺の雨風・発雷確率・週間天気など
あすには非常に強い勢力のまま、沖縄の南まで進んでくる見込みです。
また、台風8号（ヒーゴス）は、マリアナ諸島付近にあり、1時間に15kmのスピードで西に向かっています。中心気圧は1004ヘクトパスカル、中心付近の最大風速18m、最大瞬間風速25ｍとなっています。
今後、発達しながら沖縄の南を経て、日本の東へ進む予報となっています。
▼台風の予想進路図
▼台風周辺の雨風シミュレーション（27日まで）
▼日本列島周辺の雨風シミュレーション（明後日未明まで）
▼発雷確率（あす夜まで）
▼主要都市の16日先までの天気
▼西日本・東日本の週間天気予報
【台風7号】
23日15時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ 非常に強い
存在地域 フィリピンの東
中心位置 北緯19度05分 (19.1度)
東経124度40分 (124.7度)
進行方向、速さ 北西 10 km/h (6 kt)
中心気圧 925 hPa
中心付近の最大風速 50 m/s (100 kt)
最大瞬間風速 70 m/s (140 kt)
25m/s以上の暴風域 全域 110 km (60 NM)
15m/s以上の強風域 全域 280 km (150 NM)
24日15時の予報
種別 台風
強さ 非常に強い
存在地域 沖縄の南
予報円の中心 北緯21度00分 (21.0度)
東経124度50分 (124.8度)
進行方向、速さ 北 ゆっくり
中心気圧 950 hPa
中心付近の最大風速 45 m/s (85 kt)
最大瞬間風速 60 m/s (120 kt)
予報円の半径 80 km (42 NM)
暴風警戒域 全域 170 km (92 NM)
25日15時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 沖縄の南
予報円の中心 北緯23度30分 (23.5度)
東経125度50分 (125.8度)
進行方向、速さ 北北東 15 km/h (7 kt)
中心気圧 970 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (100 kt)
予報円の半径 130 km (70 NM)
暴風警戒域 全域 220 km (120 NM)
26日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 沖縄本島近海
予報円の中心 北緯26度25分 (26.4度)
東経128度10分 (128.2度)
進行方向、速さ 北東 15 km/h (9 kt)
中心気圧 980 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)
予報円の半径 220 km (120 NM)
暴風警戒域 南東側 310 km (170 NM)
北西側 280 km (150 NM)
27日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 日本の南
予報円の中心 北緯32度00分 (32.0度)
東経134度35分 (134.6度)
進行方向、速さ 北東 35 km/h (20 kt)
中心気圧 980 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)
予報円の半径 370 km (200 NM)
暴風警戒域 南東側 460 km (250 NM)
北西側 430 km (230 NM)
28日15時の予報
種別 温帯低気圧
強さ -
存在地域 日本の東
予報円の中心 北緯37度25分 (37.4度)
東経148度35分 (148.6度)
進行方向、速さ 東北東 60 km/h (32 kt)
中心気圧 990 hPa
最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 460 km (250 NM)
＜台風7号＞2026年06月23日09時50分発表
【台風8号】
23日15時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 マリアナ諸島
中心位置 北緯14度35分 (14.6度)
東経145度05分 (145.1度)
進行方向、速さ 西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 1004 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
15m/s以上の強風域 全域 110 km (60 NM)
24日03時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 マリアナ諸島
予報円の中心 北緯15度35分 (15.6度)
東経143度00分 (143.0度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (11 kt)
中心気圧 1004 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 65 km (35 NM)
24日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 マリアナ諸島
予報円の中心 北緯16度40分 (16.7度)
東経140度50分 (140.8度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 1002 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 95 km (50 NM)
25日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯19度55分 (19.9度)
東経136度35分 (136.6度)
進行方向、速さ 北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 210 km (115 NM)
26日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 日本の南
予報円の中心 北緯29度55分 (29.9度)
東経136度25分 (136.4度)
進行方向、速さ 北 45 km/h (25 kt)
中心気圧 996 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 300 km (160 NM)
27日15時の予報
種別 温帯低気圧
強さ -
存在地域 日本の東
予報円の中心 北緯36度30分 (36.5度)
東経148度35分 (148.6度)
進行方向、速さ 北東 55 km/h (30 kt)
中心気圧 996 hPa
最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 370 km (200 NM)
※このシミュレーション画像は予想のひとつで、今後変わる可能性があります。気象庁から発表される台風情報に注意してください