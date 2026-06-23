気象庁によりますと、フィリピンの東を北上中の台風7号（メーカラー）は依然として「非常に強い」勢力を維持しており、今後の進路によっては沖縄地方や西日本に接近するおそれがあります。また、マリアナ諸島付近で新たに発生した台風8号（ヒーゴス）とともに、日本の南には2つの台風が同時に存在する「ダブル台風」の状況となっています。

【画像をみる】台風7号・8号の進路予想、28日までの雨風シミュレーション

台風7号の最新進路

先行する台風7号は、23日15時現在、フィリピンの東で「非常に強い」勢力を維持しながら、時速10kmの速さで北西へ進んでいます。

中心気圧は925hPa、中心付近の最大風速は50m/s、最大瞬間風速は70m/sに達しています。

台風7号は今後もゆっくりと北上を続け、24日（水）から25日（木）にかけて強い勢力を保ったまま沖縄の南へ進む見込みです。

25日（木）から27日（土）頃にかけて沖縄地方に接近する見込みで、台風の進路や発達状況によっては、暴風や警報級の大雨、高潮となるおそれがあります。

沖縄を通過した後は進路を北東へと変えて加速し、27日（土）には四国沖など日本の南を進む予測となっています。

さらに28日（日）にかけては、時速60kmと一気に速度を上げて東海道沖から関東の東（日本の東）へと駆け抜けるように進み、温帯低気圧に変わる見込みです。

台風8号の最新進路

一方、23日午前に発生した台風8号は、23日15時現在、マリアナ諸島付近を時速15kmで西へ進んでいます。中心気圧は1004hPa、中心付近の最大風速は18m/sです。

今後の予報では、台風8号は25日（木）にフィリピンの東を進み、26日（金）には日本の南へと北上する見込みです。

その後は進路を大きく北東へと変え、先に発生している台風7号よりも“内回り（東側）”のルートを急加速しながら進みます。

27日（土）には時速55kmで日本の東の海上へ達し、温帯低気圧に変わる予報となっています。

最新の台風情報に十分留意してください。

前線停滞…警報級大雨のおそれ

台風接近の前段階として、九州付近には25日にかけて梅雨前線が停滞する見込みです。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、九州地方では大気の状態が非常に不安定となり、各地で警報級の大雨や落雷、突風への警戒が必要です。

＜雨の予想＞（多い所）

23～24日までの予想1時間降水量

佐賀県 ５０ミリ

長崎県 ８０ミリ

大分県 ５０ミリ

熊本県 ７０ミリ

宮崎県 ５０ミリ

鹿児島 ５０ミリ

24日18時までの予想24時間降水量

佐賀県 １５０ミリ

長崎県 ３００ミリ

大分県 １８０ミリ

熊本県 ２００ミリ

宮崎県 １８０ミリ

鹿児島 １８０ミリ

25日18時までの予想24時間降水量

長崎県 １００ミリ

大分県 １００ミリ

熊本県 １５０ミリ

宮崎県 １２０ミリ

鹿児島 １２０ミリ

九州北部地方では２４日未明から夕方にかけて土砂災害に厳重に警戒し、２４日未明から昼過ぎにかけて低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。

九州南部では、２４日明け方から２５日にかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。