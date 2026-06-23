FIFAワールドカップ2026に臨んでいるサッカー日本代表MF/FW町野修斗選手が日本時間23日、現在のコンディションを明かしました。

チュニジア戦を体調不良で欠場していた町野選手は、この日アメリカ・ナッシュビルで行われたチームの集合写真撮影に参加。その後の練習には加わらず別メニューで調整しました。

現在の体調を問われると「もう大丈夫です」と回復をアピール。コンディションについては「体調不良もあったので、もう一度急ピッチで作っていく必要がある。やれることはすべてやりたい」と全力で調整すると話します。

日本時間26日にはスウェーデンと対戦。「まずは(自分の)コンディションを100%に持っていくことをやらなければならない」と前置きしつつ、「2ストライカーに世界レベルの選手がいるのでそこをどう抑えるかをここから積み上げていかなければならない。守備も堅いと思うのでどう崩していくかすり合わせていきたい」と語りました。

ここまで2試合を終え、チームでいまだ出場がないのは町野選手のほか、GK大迫敬介選手、GK早川友基選手、DF長友佑都選手の計4人。フィールドプレーヤーでは長友選手と町野選手のみとなっています。

グループステージ最終節となるスウェーデン戦に「おそらく途中から入ることが可能性としては高いと思う」と話し、「チームにエネルギーを与えることと、ボックス内に入っていって両足でも頭でも(ゴールを)決められるというのをピッチの上で証明したい」と出番を待ち望みました。