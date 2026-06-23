20日の予選で自身初の最高峰クラスでのポールポジション(PP)を獲得した小椋藍選手(日本／アプリリア)が決勝でも粘り強い走りを披露。初優勝まであと一歩の２位フィニッシュ。自己最高リザルトをマークしました。

バイクレースの世界最高峰MotoGP2026第9戦チェコグランプリ(GP)MotoGPクラス決勝(21日/チェコ・ブルノサーキット/21周)。

前日(20日)にサーキットのレコードタイムを更新してPPを獲得。勢いに乗ってスプリントレース(10周)で自身初表彰台となる２位。得意とするレース後半に輝きをみせた小椋選手が決勝レースでも最後まで好走しました。

PPから好スタートした小椋選手。オープニングラップはトップで終えます。レース後のインタビューでトップ走行について「前に誰もいないのは最高の気分でした」と振り返って表現しました。

ただ2周目、前日にスプリントレースを制したバニャイア選手(イタリア／ドゥカティ)にトップを譲ると、前戦ハンガリーGPに続く連勝を目指す王者マルク・マルケス選手(スペイン／ドゥカティ)に抜かれ3番手を走行。

しかし得意の終盤に入るとマルケス選手にトップを奪われたバニャイア選手を抜き2番手に浮上した小椋選手は、去年の王者であるM･マルケス選手にフィニッシュ時点で0.421秒差とプッシュを続ける堂々の走り。第5戦フランスGP(3位)を上回る、自己最高の2位でフィニッシュしました。

次は得意のオランダ・アッセンが舞台。Moto2時代に3年連続表彰台にあがり、2024年には優勝もしている“伝統のレース”オランダGPは２６日に走行開始。２７日に予選とスプリントレース。そして２８日に決勝レースがおこなわれます。小椋選手が2004年の玉田誠さん以来、日本人ライダー22年ぶりの最高峰クラス優勝となるかに注目です。

予選２（Q2：20日）

１．小椋藍（日本／トラックハウス･レーシング／アプリリア）

２．ディ ジャナントニオ（イタリア／ドゥカティ）

３．バニャイア（イタリア／ドゥカティ）

スプリントレース（10周：20日）

１．バニャイア（イタリア／ドゥカティ）

２．小椋藍（日本／トラックハウス･レーシング／アプリリア）

３．マルク・マルケス（スペイン／ドゥカティ）

決勝レース（21周：21日）

１．マルク・マルケス（スペイン／ドゥカティ）

２．小椋藍（日本／トラックハウス･レーシング／アプリリア）

３．バニャイア（イタリア／ドゥカティ）