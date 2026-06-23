夢をまっすぐ語り続け、それを支える日々の美しさを描き切った『サバ缶、宇宙へ行く』最後の最後まで“心が洗われる”作品

夢をまっすぐ語り続け、それを支える日々の美しさを描き切った『サバ缶、宇宙へ行く』最後の最後まで“心が洗われる”作品