チュニジア撃破で勝ち点4

サッカー日本代表の最年少戦士の心遣いが、ファンの注目を集めている。北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイでチュニジアに4-0で完勝した。その戦いで、ベンチから献身的なサポートを続けた21歳に、SNSで喝采が集まっている。

その男は後藤啓介。日本の得点が決まった場面では、すばやくボトルを歓喜の輪に持ってきた。ピッチで戦う選手にボトルを手渡し、水分を供給。ベンチから最大限のサポートで支えた。チームが歓喜に沸く中でも、いつも後藤の手にはボトルが握られていた。まさにフォアザチームの振る舞いで、勝利を後押しした。

この献身的な行動が、多くのファンの心をつかんでいる。SNSではさまざまなコメントが寄せられた。

「全員ガッツポーズの中、21歳最年少の後藤は水を持って！！！！

ONE TEAM」

「21歳の後藤が優勝ポーズの中で水持ちしてる姿、最高！」

「こういう地味に支えてる人が、今後絶対に輝いてほしい」

「水渡しすぎて、誰もいないのに『水…渡さなきゃ…』みたいに見えるのかわいい笑」

「最年少なのにしっかり者ですね！こういう気遣いができるところも応援したくなる理由です」

「ここ数日で後藤啓介のことめっちゃ好きになった。こんな21歳サポーターが支えるしかないでしょ」

日本は25日（日本時間26日）にスウェーデンと対戦。引き分け以上なら2位以内での決勝トーナメント進出が決まり、敗れても突破の可能性がある。



（THE ANSWER編集部）