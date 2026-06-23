猫が袋の中に入りたがる理由4つ

狭い場所が落ち着くため

猫は野生時代、天敵から身を守るためや、獲物を待ち伏せするために、木のうろや岩の隙間といった狭い場所を好んで生活していました。

その名残から、部屋の中に置かれた袋を見つけると、本能的に自分にちょうど良い隠れ家だと判断して中に入りたがります。狭い空間に体がぴったりと収まることで、猫は深い安心感を得ることができます。

カサカサという音が獲物を連想させるため

袋が擦れるときに出るカサカサという高い音は、野生の猫が獲物にしていたネズミやトカゲなどの小動物が、草むらを動く音によく似ています。

そのため、袋の音を聞くだけで猫の狩猟本能が刺激され、興味を抑えきれなくなって中に入り込んでしまうのです。

自分の匂いを奪われない縄張り作りのため

猫は自分の縄張りをとても大切にする動物であり、お気に入りの場所や物には自分の匂いを付ける習性があります。

新しく家の中に持ち込まれた袋は、猫にとって自分の匂いが付いていない未知の領土です。袋の中に入り、自分の体をこすりつけることで、そこを自分の安心できる場所に変えようとしています。

未知の物への好奇心を満たすため

室内で暮らす猫にとって、外から新しくやってきた袋は非常に刺激的な存在です。

普段の見慣れた部屋の中に突然現れた未知の物体に対して、安全なものであるかどうかを確かめたいという強い好奇心が働きます。まずは中に入ってみて、周囲の様子を観察することで、その好奇心を満たしているのです。

袋に入りたがる猫を守る安全対策

取っ手への絡まりを防ぐ対策

袋に付いている持ち手や取っ手の部分は、猫が激しく遊んでいる最中に首や足が絡まってしまう危険性があります。

パニックになった猫が暴れると、さらに締め付けが強くなり怪我をする恐れがあるため、猫に袋を与える前に必ず取っ手の紐をハサミで切り離しておくことが大切です。

窒息を防ぐための素材選び

特に気密性の高いビニール袋は、猫が中に入ったまま出口を見失ったり、体に密着したりすると、窒息してしまうリスクがあります。

猫を袋で遊ばせる際は、空気が通りやすく、万が一の際にも破りやすい紙製の袋を選ぶようにすると安心です。また、ビニール袋のときは飼い主さんの目が届く範囲だけに制限してください。

誤飲を防ぐための事前の確認

袋の一部にリボンやテープ、小さな留め具などが付いたままだと、猫が遊んでいる拍子に誤って飲み込んでしまうことがあります。また、ビニールや紙そのものを食べてしまう癖がある猫もいるため、遊ばせるのは飼い主さんの目が届くときだけに限定し、終わったらすぐに片付けることが鉄則です。

異物の誤飲は、腸に詰まってしまい手術が必要になったり、命を脅かしたりする大変危険な事態を招きます。猫に袋を渡す前に、危険なパーツが残っていないかを細かく確認しましょう。

まとめ

猫が袋に入りたがるのは、野生時代の本能が関係している自然な行動です。必要な安全対策をしっかりと行えば、袋は愛猫にとって安全で最高のおもちゃになります。愛猫の本能を優しく見守りながら、安心できる楽しい時間を一緒に過ごしていきましょう。

(獣医師監修：加藤桂子)