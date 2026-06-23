スポルディングを退団した守田にリーズが関心

ポルトガル1部スポルティング・リスボンの日本代表MF守田英正に、イングランド移籍の可能性が再浮上している。

英紙「デイリー・メール」は現地時間6月21日、プレミアリーグのリーズ・ユナイテッドが獲得に向けて動いていると報じた。

同紙によると、リーズは今夏の移籍市場で「チームに層の厚さと質を加えるべく積極的な補強活動を行っている」とのこと。サウサンプトンのMFシェイ・チャールズへ2000万ポンド（約43億円）のオファーを提示したほか、契約切れでフリーとなるドルトムントのMFユリアン・ブラントやフルハムのFWハリー・ウィルソンといった実力者の獲得も目指しているという。

そのリストのなかに、スポルディングから退団した守田も名を連ねているようだ。同紙は「リーズはスポルティング・リスボンの日本代表、守田英正との交渉を再開した」と報じ、「フリーで獲得可能である」とも付け加えている。守田はこれまでにもリーズ移籍の噂が浮上していたが、具体的な進展までは報じられていない。

クラブは将来的な売却益を見込める若い自国選手を優先する方針ではあるものの、経験豊富な守田の動向にも引き続き目を光らせているようだ。今夏の移籍市場でプレミアリーグ挑戦となるのか、今後の展開に注目だ。（FOOTBALL ZONE編集部）