歌手の田島貴男によるソロユニット「Ｏｒｉｇｉｎａｌ Ｌｏｖｅ」がこのほど、ＮＨＫワールドＪＡＰＡＮの音楽番組「ｔｉｎｙ ｄｅｓｋ ｃｏｎｃｅｒｔｓ ＪＡＰＡＮ」の収録を東京・渋谷の同局で行った。

米国の公共放送・ＮＰＲ（Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｐｕｂｌｉｃ Ｒａｄｉｏ）が２００８年にネット展開し、ブームを巻き起こした音楽コンテンツの日本版。「小さな机のコンサート」を意味する同番組のファンでもある田島は、オフィス内にある約３メートル四方（６畳程度）のスペースで代表曲「接吻」など５曲を披露した。

パフォーマンスを終えて「非常に特殊な環境で場を作っていく面白さがある」と上機嫌。本家米国版に出演したアンダーソン・パークやデビッド・バーン（元トーキング・ヘッズ）ら実力派ミュージシャンの演奏に感服しており「超人間的な超手作業の番組。本当のミュージシャンの実力が出る」。ＡＩ全盛の時代にあって生演奏の持つ力を再認識した。

一方で、真っ最中のＯｒｉｇｉｎａｌ Ｌｏｖｅ３５周年ツアーと比較し「演奏をしてお客さんといい時間を過ごす、ということでは同じ」と共通点を挙げた。１１月２３日には日本武道館公演を控えており「音楽を合奏して、みんなで盛り上がる時間がもっと必要になってくる時代になってきている気がする」とうなずいた。

番組はＮＨＫワールドジャパンで２８、２９日に計４回放送される。