坂井瑠星騎手＝栗東・矢作芳人厩舎＝が、６月２３日に阪急うめだ本店にて行われた、寝具を展開するメーカー「ＴＥＮＴＩＡＬ」の掛け布団専門ＰＯＰＵＰストアの一日店長を務めるイベントに出席した。この日会場につめかけた９割以上は女性ファン。丁寧な対応と、甘いマスクで魅了した。

昨年からＴＥＮＴＩＡＬコンディショニングサポート契約を結んでいる鞍上は、イベントに当選した１００名に限定名刺を手渡し。坂井騎手の肩書は「ＴＥＮＴＩＡＬ阪急うめだ本店１日店長」と記載されており、この日限りの特別感あふれる名刺にファンは大喜び。２ショットチェキ撮影会では、ぬいぐるみなどのグッズと共に撮影する人が続出した。

最後には坂井騎手自ら寝具を紹介する接客体験のコーナー。「（ＴＥＮＴＩＡＬが販売している）ＢＡＫＵＮＥを使っているジョッキーも多いですよ」と明かすなど、トークで楽しませた。

坂井騎手は「ファンの方と直接触れ合う機会はなかなかないので、応援の言葉をかけていただいて、より一層頑張ろうと思いました」と交流を楽しんだ様子。商品については「夏の商品は夜中に暑くて起きるとかそういうこともなくなります。冬用も本当に良くて、夜寝るのが楽しみになるくらいです」とＰＲした。