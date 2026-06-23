1985年7月石川県・穴水町で旧国鉄能登線の急行列車が脱線し乗客7人が亡くなった事故。痛ましい事故の記憶を語り継ぎ今後の安全な運行につなげようと慰霊碑の清掃活動が行われました。

この事故は1985年7月11日、穴水町古君で大雨のため盛土が崩れた線路に金沢から珠洲へ向かっていた列車が進入し脱線、乗客7人が死亡し、29人がけがをしたものです。

事故現場には23日、JR西日本や今回初めて参加したIRいしかわ鉄道の社員ら49人が集まり、草刈りや慰霊碑の清掃を行いました。

旧国鉄の元職員が当時、学んだ教訓をＪＲ西日本の若手社員に語る

また、安全確認の大切さを伝えようと旧国鉄で技術係として活動に当たっていた元職員が当時学んだ教訓を若手社員に語りました。

旧国鉄元職員・須鹿渉さん「本当に危険な業種に当たる仕事が多い。お互いに注意し人の命と自分の命とお互いに大切にしてやっていただきたい」

JR西日本金沢支社七尾鉄道部・飯田琢巳部長「絶対に風化させてはいけない。（若手の社員は）実際に事故の現場で動いていた方の言葉をまじかに聞くことでしっかり自分ごとにできるのではないかと思う」

事故から間もなく41年。参加した社員らは痛ましい事故を教訓に日々の安全運行を誓っていました。