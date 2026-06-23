ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】京王相模原線 多摩センターと橋本の間で運転見合わせ 人身… 【速報】京王相模原線 多摩センターと橋本の間で運転見合わせ 人身事故 【速報】京王相模原線 多摩センターと橋本の間で運転見合わせ 人身事故 2026年6月23日 16時47分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 京王電鉄によりますと、京王相模原線は京王堀之内駅できょう午後4時20分ごろ、人身事故があったため、京王多摩センターと橋本の間の上下線で運転を見合わせています。運転再開は午後6時ごろの見通しです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「コバエが、料理に一瞬だけ止まってしまった！」その料理、衛生的に大丈夫？専門家に聞いた “ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った！ “何となく”で選んでいませんか？効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】 「少女は捨て駒」小5で初めてパパ活…非行が低年齢化 “居場所”を求め公園をさまよう少女たち【報道特集】 関連情報（BiZ PAGE＋） 井の頭線, 介護, 商店街, ネジ, 静岡, 伊東市, 射出成形機, 横浜, 葬祭, 介護タクシー