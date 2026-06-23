注目のラッパー・Sad Kid Yazを起用。SUPPLIER×JOINT WORKS、初のコラボアイテムを6月26日に発売

株式会社ベイクルーズが運営する「JOINT WORKS（ジョイントワークス）」より、東京のストリートシーンを牽引するブランド「SUPPLIER（サプライヤー）」へのEXアイテム全3型が6月26日（金）に発売される。

今期のファッション注目ワードランキング1位（繊研新聞調べ）に輝いた「Luxury（ラグジュアリー）」。 JOINT WORKSでは、この一大トレンドをストリートの解釈で表現すべく、贅沢な「毛足の長いファー」を各所に落とし込んだ特別なコレクションを企画した。

最大のポイントは、“あえて真夏にファーを纏う”という相反する（コントラスト）コーディネート。肌に触れる部分を除いた絶妙な配置により、盛夏でも快適に着用できる機能性をキープ。一歩先を行く、ハイセンスで上級なストリートスタイルを提案する。

なお、本コレクションのキービジュアルには、東京を中心に活動し、ストリートシーンで大きな注目を集める24歳のラッパー「Sad Kid Yaz（サッド・キッド・ヤス）」を起用。

Sad Kid Yazは、Chaki Zulu（チャキズールー）プロデュースの楽曲をはじめ、キャッチーなメロディラインと「昼はサラリーマン、夜はラッパー」という二足のわらじを履く等身大のリアルな生活描写が共感を呼び、急速に支持を拡大しているアーティストだ。

【ラインナップ】

品番：26071731660020商品名：SUPPLIER別注 Fur Cross TeePrice：￥8,910-(intax)Size：S,M,LColor：ブラック

ブランドアイコンであるロゴの白抜き部分に、リアルファーの質感を鮮明に表現した転写プリントを施した一着。

品番：26031731660020商品名：SUPPLIER 別注 Fur SWITCHING BAGGY ShortsPrice：￥19,250-(intax)Size：S,M,LColor：ブラック

オーセンティックなストリートのデニムショーツをベースに、カーゴ部分のフラップポケットとバックポケット周りに毛足の長いファーを配置。バックスタイルからも個性を主張できる主役のショーツ。

品番：26099731660020商品名：SUPPLIER 別注 Fur Triple Cross Buckle BeltPrice：￥14,300-(intax)Size：フリーColor：ブラック

SUPPLIERのアイコニックな「Triple Cross Buckle Belt」を、大胆にファー素材へとアレンジ。腰元からラグジュアリーな存在感を放つ。

【発売情報・イベントスケジュール】

発売日：6月26日（金）午前10:00より発売オンラインストア：https://baycrews.jp/brand/detail/jointworks 本コレクション発売に伴い、2つの特別なプロモーションを展開。

1. 下北沢 POP-UP STORE時期：6月26日（金）〜28日（日）内容：新作EXアイテムに加え、貴重なアーカイブコレクションを一挙に展開。

2. JOINT WORKS ららぽーとTOKYO-BAY店 展開時期：7月3日（金）〜5日（月）内容：店舗前面の特設スペースにて、EXアイテムとアーカイブ在庫を交えた大型ローンチを実施。

また、ローンチに先駆け、今回の撮り下ろしEX LOOKを使用した限定フライヤーを事前に配布予定。SUPPLIERのコアなファン層や、エッジの効いたスタイルを好むユーザーへダイレクトにアプローチし、ストリートカルチャーとリンクした特別な空間を届ける。

問い合わせ先（展開店舗）JOINT WORKS下北沢店／ららぽーとTOKYO-BAY／ららぽーと富士見店／EC（ベイクルーズストア）