元レアル・マドリードのウェールズ代表FWガレス・ベイル氏が応じたインタビューが話題になっている。



今夏レアル・マドリードは、ジョゼ・モウリーニョが監督に就任。大型補強で戦力を整えるだけでなく、MFオーレリアン・チュアメニとMFフェデリコ・バルベルデの衝突が報じられるロッカールーム内の雰囲気の引き締めもおこなう必要がある。



かつてトッテナムでモウリーニョの指導を受けたベイル氏は、新体制について前向きな見解を示した。『MARCA』が報じた。





ベイル氏は現在のレアル・マドリードのロッカールームについて「少し混沌としている」と表現しながらも、「経験豊富な監督であるモウリーニョなら、チームを安定させ、全員を同じ方向へ向かわせることができるだろう」と期待を寄せた。さらにモウリーニョ監督のマネジメント術についても詳しく説明している。「モウリーニョは選手一人ひとりを深く理解しようとする。何がモチベーションになるのかを見極めるんだ。時にはメディアを通じて刺激を与えることもあるし、肩に手を置いて励ますこともある」また、「彼は選手を挑発することがあるが、それは最高の力を引き出すためだ」と語り、独特の手法の裏にある意図を明かした。ベイル氏はモウリーニョ監督について、「彼はレアル・マドリードをよく知っている。クラブの力学や内部事情も理解している。だからチームがうまく機能するための計画を立てるはずだ」とコメント。新シーズンに向けて期待を寄せている。現役時代にチャンピオンズリーグ5度制覇を経験したベイル氏の言葉だけに、その評価には大きな説得力がある。大型補強とともに新時代を迎えたレアル・マドリードで、モウリーニョがどのようなチーム作りを見せるのか注目が集まりそうだ。