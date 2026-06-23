【現地発】主力投入か、ターンオーバーか…“勝利必須”のスウェーデン戦 「結果で示したい」と語る“39歳のW杯男”に出番はあるか【W杯】
「絶対に諦めません」と語る長友にチャンスは訪れるか(C)Getty Images
オランダとチュニジア相手に1勝1分けの勝ち点4を確保し、現地時間6月25日の北中米ワールドカップ（W杯）F組最終戦のスウェーデン戦（ダラス）にのぞむ日本代表。今回は試合間隔が4日と前回の5日より1日短い。しかも、グループ1位か2位の場合、ラウンド32の試合は29日。移動を伴う中3日という相当なハードスケジュールを強いられる。
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こうした中、森保一監督が次戦をどういうメンバーで戦うかが大いに注目されるところ。ただ、まだ決勝トーナメント進出が確定していない今、指揮官が大幅なターンオーバーに踏み切るとは考えにくい。
2戦連続スタメンの伊藤洋輝や鎌田大地、中村敬斗、上田綺世らを先発で使い続けるかは未知数だが、指揮官は主力級をそれほど外すことなく、強敵・スウェーデンから確実に勝ち点3を狙っていくのではないか。
そこで1つ、気になるのが、大ベテラン・長友佑都の出番があるか否かだ。
もともと今大会を迎える前から「長友に貴重な1枠を使うのはいかがなものか」「吉田麻也や南野拓実と同じようにサポート役で帯同させればいい」といった意見がSNSなどで数多く散見され、メンバー入りへの異論も噴出していた。
森保監督や松本良一フィジカルコーチは「W杯で戦えるだけの能力はある」と強調。「全く心配していない」と語っていたが、今のところまだ出番を与えていない。
大差がついたチュニジア戦でも、森保監督が抜擢したのは、鈴木淳之介、鈴木唯人、瀬古歩夢、後藤啓介といった初出場組。「初出場組に大舞台を経験させ、肩の力を抜かせ、戦力として計算できる状態にしたい」という指揮官の思惑も理解できるが、長友がピッチに立つ機会を逃したのも事実と言える。
「出場への意欲？ モチベーションは誰よりも高いでしょう。そのために4年間やって来たんで。絶対にチャンスがどこかであると思うので、絶対に諦めません」と本人も語気を強めていた。次戦・スウェーデン戦である程度の得点差がついて逃げ切り体制に入れれば、大ベテランがクローザーとして投入されるチャンスも広がってきそうだ。
「僕が出たら（ボルテージは）エグいほど上がるでしょう。拓実（南野）にも『佑都君が出たらベンチ含めてエグイくらい応援しますよ』と言われましたけど、本当に上げさせますよ。僕が入ることで賛否もありますけど、僕の自身はオセロをやってるみたいな感覚。大会が終わった時には、コロコロッと（真っ黒を）真っ白にできるという確信と自信がある。それを結果でみなさんに示したいなと思います」
こうも語り、ギラギラ感を押し出した”39歳のW杯男”。その長友がピッチに立たずに今大会を去るような展開だけは回避したいところ。チームの機運をより一層、引き上げるためにも、スウェーデンを圧倒し、背番号5を送り出す展開に持ち込めれば理想的。さまざまな批判を一蹴する長友の一挙手一投足を今から心待ちにしたいものである。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]