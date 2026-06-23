主力不在でも躍動の日本は「サッカーを心から楽しんでる」 元スペイン代表名手が洗練された戦術を激賞「何よりも“チーム”が優先されている」【W杯】
W杯の大舞台で躍動をし続ける日本を、ワールドクラスの名手が褒めちぎった(C)Getty Images
世界的名手も、サムライブルーの躍動に唸る。
現地時間6月20日に行われた北中米ワールドカップの1次リーグF組第2戦で日本代表はチュニジア代表に4-0と快勝。決勝トーナメント進出に大きく前進した。
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5日前にサブリ・ラムーシ監督を電撃的に更迭してエルヴェ・ルナール監督を招聘し、チーム内が混乱状態にあったチュニジアが「万全ではなかった」という見方はできる。それにしても日本は圧倒的だった。
奪ったら前に行くというシンプルなスタイルで4得点とゴールラッシュを決めた一方で、守備でも激しいプレッシングで、序盤から相手を押し込み続けた。試合を通じた被枠内シュート「0」という数字は、日本がいかに優れた戦いを展開したかを物語った。
個に頼り切らずにチームとして洗練された森保ジャパン。攻守で異彩を放つケミストリーは、世界から羨望の眼差しを向けられる。
米スポーツ専門局『FOX Sports』で解説を務めている元スペイン代表のチアゴ・アルカンタラ氏は、自身がコメンタリーを務める同局のハイライト番組内で「日本は苦しい時間帯があっても、粘り強さを見せる。そして最後には、サッカーを心の底から楽しんでいるように見えるんだ」と称賛した。
「僕が日本を良く思う点は、何よりも“チーム”が全てにおいて優先されていることだ。だからこそ彼らは守れるし、プレスもかけられる。そしてひとたびボールを持つと個人で判断する自由があって、閃きのあるプレーをし始めるんだ」
もっとも、日本は大会前に遠藤航や南野拓実、そして国際的な知名度も高かった三笘薫が離脱。決して盤石の布陣とは言えない状況で戦っている。そうした状況下でのハイパフォーマンスの要因を問われたチアゴ氏は、「それなんだ。それが本当に信じられないんだ」と漏らした。
「日本には多様性があって、こういう状況では互いのために戦わないといけないと全員が理解している。そして監督も落ち着いていて、チームにどう戦うべきかを実行させている。とにかく今大会の日本はとても冷静で、自分たちの戦い方を分かってる」
2度のビハインドを背負いながら追いついたオランダ戦から声価を高め続けている日本。その躍進に文字通り世界中の熱視線が向けられている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]