薬物騒動、元恋人との法廷争いも…“一人で出産”した韓国インフルエンサー　6カ月の息子公開

恋愛リアリティ番組『HEART SIGNAL 3』への出演で知られるソ・ミンジェ（改名後：ソ・ウヌ）が、成長した息子の近況を公開した。

ソ・ミンジェは最近、自身のSNSに「大好きなお兄ちゃんのおうちに遊びに来たよ。ママと一緒に♡」というコメントとともに、写真を投稿した。

【画像】ソ・ミンジェ、一人で産んだ赤ちゃんを公開

公開された写真には、ソ・ミンジェが幼い息子を連れて知人宅を訪れた様子が収められている。ソ・ミンジェは息子を抱きながら穏やかな時間を過ごしており、生後6カ月になった息子は、母親にそっくりな整った顔立ちで目を引いた。

特に、ソ・ミンジェの息子は見違えるほど成長した姿を見せ、床をハイハイしながら愛らしい魅力を振りまいていた。

（画像＝ソ・ミンジェSNS）ソ・ミンジェの息子

一方、ソ・ミンジェは2020年に恋愛リアリティ番組『HEART SIGNAL 3』に出演し、“才色兼備のお嬢様”として大きな注目を集めた。

しかしその後、薬物使用容疑で物議を醸し、世間に向けて謝罪したこともある。また昨年5月、ソ・ミンジェは結婚前の妊娠を公表する過程で、子どもの実父であり元交際相手でもあるA氏の顔写真や氏名、在学中の大学などを公開した。

これに対しA氏側は、ストーカー処罰法違反、監禁および暴行、情報通信網法違反（名誉毀損）などの容疑でソ・ミンジェを告訴し、双方は法的争いを繰り広げた。 その後、ソ・ミンジェは同年12月に一人で息子を出産し、現在はシングルマザーとして育児に励んでいる。

（記事提供＝OSEN）

◇ソ・ミンジェ プロフィール

1993年7月1日生まれ。2020年3月に放送された恋愛バラエティ番組『ハートシグナル』シーズン3に出演し、広く知られるようになった。2022年8月、自身のインスタグラムにWINNER出身の歌手ナム・テヒョンと一緒に撮影した写真を公開し、「ナム・テヒョンがヒロポンを使った」と暴露。その後、恋人関係だった2人は麻薬類管理に関する法律違反の容疑で起訴された。最終的に2024年1月、ソ・ミンジェは懲役10カ月、執行猶予2年を言い渡された。この裁判中に「ソ・ウヌ」に改名している。