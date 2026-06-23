メ～テレ（名古屋テレビ）

岐阜選挙区選出の元参議院議員・大野泰正被告(67)。自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる“裏金事件”の裁判で23日、判決が言い渡されました。

起訴状によると、大野被告と当時の秘書(62)は、2018年からの5年間、旧安倍派から約5100万円のキックバックを受け取っていながら、収支報告書に記載しなかった罪に問われていました。

これまでの裁判で、大野被告らは無罪を主張。

検察側は大野被告に罰金150万円を、元秘書に罰金50万円を求刑していました。

5年のうち1年分に有罪判決

パーティー券の収入が、収支報告書に記載が義務づけられる「寄付」にあたるかどうかが争点となった裁判。

23日の判決公判で、東京地裁は――

「政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発達に寄与するという政治資金規正法の目的を害しており、社会的影響の大きさも看過できない」（東京地裁 福家康史 裁判長）

東京地裁は「収入は寄付にあたる」としたうえで、起訴の対象となった収支報告書の虚偽記入のうち2022年分のみを認め、大野被告に罰金60万円、元秘書に罰金20万円の判決を言い渡しました。

一方で、残る4年分の虚偽記入については「共謀は認められない」として、無罪としました。

「大半の部分は理解いただいたことに感謝申し上げる。ただ一部、真実を理解いただけなかったことは大変遺憾。これからも大切な日本を、次の世代により良き国として渡していけるよう精進していく所存」（大野泰正 被告）

地元を代表する“華麗なる一族”

一連の裏金事件で、元国会議員の被告に判決が言い渡されるのは初めてです。

2013年に初当選した大野被告。

祖父の大野伴睦氏は自民党の初代副総裁を務め、父も閣僚経験者。

まさに地元を代表する“華麗なる一族”でした。

判決を受け、地元の有権者は――

Q.罰金60万円の有罪判決について

「たったそれだけ？市民感覚としては許せない」（羽島市民）

「応援していたが、はっきり言って情けない」（羽島市民）

また、自民党岐阜県連は――

「疑われることをやること自体、政治家としていかがなものか。真摯に反省してほしい」（自民党 岐阜県連 村下貴夫 幹事長）