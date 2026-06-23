サンリオ・ハーモニーランドに新施設「NAKAYOKU LAB」 夏イベントの季節限定フードも公開
【女子旅プレス＝2026/06/23】大分県日出町のテーマパーク「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド」では、新施設「NAKAYOKU LAB」のオープンおよび夏イベント「はちゃめちゃサマーパーリー！」を、7月3日（金）より実施。同施設は、AR技術とモビリティを融合した新感覚アトラクションや、カームダウンスペースを備えるインクルーシブな空間となる。同時開催の夏イベントでは、限定フードや日焼けキャラも登場し、特別な夏体験を提供する。
【写真】ハーモニーランド、ひんやり冷たい期間限定フード
新たにオープンする「NAKAYOKU LAB」は、サンリオの企業理念である「みんななかよく」のもと、世代や特性を問わず、より多くのゲストが快適に楽しめる環境づくりを目指し、新たなパーク体験を提供する施設。館内にはHondaのモビリティロボット「UNI-ONE」とAR技術を組み合わせた新感覚アトラクション「Sky Pal Collection」が登場。ARグラスを装着してモビリティに乗り込めば、サンリオキャラクターたちと一緒に空を飛んだり、ハートのリングをくぐり抜けたりする没入体験が可能だ。アトラクション所要時間は約10分。体重移動だけで直感的に操作できるため、5歳以上から大人まで世代を問わず夢のような冒険を楽しめる。
また「NAKAYOKU LAB」において、誰もが自分らしく快適に過ごせるよう、園内を移動しながら位置情報連動の案内を楽しむ「AI音声ガイドツアー」を不定期で開催する。さらに、家族や友人との休憩・待ち合わせに便利な「レストエリア」や、感覚過敏などで静かな環境を必要とする人に配慮した「カームダウンスペース」を新設。小さな子ども連れや、落ち着ける空間を求める来園者にも配慮した、人に優しいパークへとアップデートを遂げる。
なお、好きなキャラクターと文字パーツを組み合わせて、自分だけのオリジナルおなまえホルダーを作れる人気の「メルヘン工房」は新施設内でも引き続き楽しめる。新たにミニショップが併設され、30周年を迎えるポムポムプリンのグッズも登場予定だ。
同日より開催する夏イベント「はちゃめちゃサマーパーリー！」では、アイスやフラッペ、フロート、フローズンドリンクなど、暑い夏にぴったりなひんやり冷たいメニューを中心にラインアップ。対象メニューを食べてスタンプを3つ集めると、限定コースターがもらえる嬉しい特典も用意されている。
加えて、SNSで話題となった日焼け姿のキャラクターたちがコスチュームを披露。南国らしいアロハシャツやトロピカルフラワー、サングラスなどを取り入れた夏らしい装いでゲストを迎える。（女子旅プレス／modelpress編集部）
住所：大分県速見郡日出町
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◆「NAKAYOKU LAB」新設、ARで空の旅楽しむ新アトラクションも
新たにオープンする「NAKAYOKU LAB」は、サンリオの企業理念である「みんななかよく」のもと、世代や特性を問わず、より多くのゲストが快適に楽しめる環境づくりを目指し、新たなパーク体験を提供する施設。館内にはHondaのモビリティロボット「UNI-ONE」とAR技術を組み合わせた新感覚アトラクション「Sky Pal Collection」が登場。ARグラスを装着してモビリティに乗り込めば、サンリオキャラクターたちと一緒に空を飛んだり、ハートのリングをくぐり抜けたりする没入体験が可能だ。アトラクション所要時間は約10分。体重移動だけで直感的に操作できるため、5歳以上から大人まで世代を問わず夢のような冒険を楽しめる。
◆多様なニーズに寄り添うインクルーシブな環境整備
また「NAKAYOKU LAB」において、誰もが自分らしく快適に過ごせるよう、園内を移動しながら位置情報連動の案内を楽しむ「AI音声ガイドツアー」を不定期で開催する。さらに、家族や友人との休憩・待ち合わせに便利な「レストエリア」や、感覚過敏などで静かな環境を必要とする人に配慮した「カームダウンスペース」を新設。小さな子ども連れや、落ち着ける空間を求める来園者にも配慮した、人に優しいパークへとアップデートを遂げる。
なお、好きなキャラクターと文字パーツを組み合わせて、自分だけのオリジナルおなまえホルダーを作れる人気の「メルヘン工房」は新施設内でも引き続き楽しめる。新たにミニショップが併設され、30周年を迎えるポムポムプリンのグッズも登場予定だ。
◆話題の「日焼けキャラ」降臨！夏限定フード
同日より開催する夏イベント「はちゃめちゃサマーパーリー！」では、アイスやフラッペ、フロート、フローズンドリンクなど、暑い夏にぴったりなひんやり冷たいメニューを中心にラインアップ。対象メニューを食べてスタンプを3つ集めると、限定コースターがもらえる嬉しい特典も用意されている。
加えて、SNSで話題となった日焼け姿のキャラクターたちがコスチュームを披露。南国らしいアロハシャツやトロピカルフラワー、サングラスなどを取り入れた夏らしい装いでゲストを迎える。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■ハーモニーランド
住所：大分県速見郡日出町
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