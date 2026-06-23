『葬送のフリーレン』フィギュアスケート姿の公式絵にネット騒然「生足…」「ポニテ可愛すぎ」
漫画『葬送のフリーレン』の公式Xが更新され、フィギュアスケート姿のフリーレンとヒンメルのイラストが公開されると、ネット上で「ホント何着ても様になるなこの男は」「尊い。ヒンメルかっこいいしポニテのフリーレン可愛すぎか」などと話題になっている。
【画像】超ミニスカ！フィギュアスケート姿のフリーレン 公開されたイラスト
イラストでは長い脚のヒンメル、細い脚が丸見えのフリーレンを見ることができ、これにファンは「これはペアですね。フリーレンの世界観からいうとアイスダンスだと思いますがねー。トゥピックがガッツリついてますもんね。ブレードも長いし」「フリーレンの生足…シュタフェルバージョンも期待していいんでしょうか？？」「フリーレンとヒンメルのアイススケート、めちゃくちゃ綺麗でロマンチック」「公式からの供給…尊い」などと反応している。
週刊少年サンデーで連載中の『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行のその後を描く“後日譚ファンタジー”。魔法使いのエルフ・フリーレンが、勇者亡き後の世界で、新しい仲間達と共に新たな冒険を繰り広げるストーリー。
“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する、胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語が多くの読者を獲得。「マンガ大賞2021」で大賞を受賞しており、原作コミックスは累計3500万部を突破している。アニメ第3期【黄金郷編】が、2027年10月に日本テレビ系で放送されることが決まっている。
【画像】超ミニスカ！フィギュアスケート姿のフリーレン 公開されたイラスト
イラストでは長い脚のヒンメル、細い脚が丸見えのフリーレンを見ることができ、これにファンは「これはペアですね。フリーレンの世界観からいうとアイスダンスだと思いますがねー。トゥピックがガッツリついてますもんね。ブレードも長いし」「フリーレンの生足…シュタフェルバージョンも期待していいんでしょうか？？」「フリーレンとヒンメルのアイススケート、めちゃくちゃ綺麗でロマンチック」「公式からの供給…尊い」などと反応している。
“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する、胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語が多くの読者を獲得。「マンガ大賞2021」で大賞を受賞しており、原作コミックスは累計3500万部を突破している。アニメ第3期【黄金郷編】が、2027年10月に日本テレビ系で放送されることが決まっている。
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