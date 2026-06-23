鈴木おさむ氏、11歳迎えた息子と“おそろコーデ”で2ショット「奥様にそっくり！」「えふ君大きくなったなぁ」 妻は森三中・大島美幸
お笑いトリオの森三中・大島美幸（46）の夫で元放送作家の鈴木おさむ氏（54）が23日、自身のインスタグラムを更新。前日に11歳の誕生日を迎えた長男・笑福さん（えふ）との親子2ショットを披露した。
【写真】「奥様にそっくり！」11歳迎えた長男＆鈴木おさむ氏の“おそろコーデ”2ショット
前日の投稿で「本当にあっという間の11年でした。笑福も、そして僕たち夫婦も、この11年、本当にたくさんの方に支えられ、助けられてここまで来ることができました。改めて感謝しています」と、感慨深げに笑福さんの11回目の誕生日を報告していた鈴木氏。
この日の投稿では、「小脇美里ちゃんにいただいた、バック・トゥ・ザ・フューチャーTシャツを着て！」と“おそろコーデ”で決めた父子2ショットをアップし、「いやー、息子、でかくなったな！中学はいる頃には170，あるかも！」と笑福さんの成長を伝えた。
笑福さんの顔はハートのスタンプで隠されているが、口元のにこやかな表情は確認することができ、コメント欄には「ハートで隠れていても大島さんにそっくり。可愛い」「奥様にそっくり！二度見しました」「大島さんに似てる」「大島さんとのツーショットかと思いました〜」「えふ君大きくなったなぁ」「口元、お母さんにそっくり〜 笑福くんおめでとうございます」などの反響が数多く寄せられている。
【写真】「奥様にそっくり！」11歳迎えた長男＆鈴木おさむ氏の“おそろコーデ”2ショット
前日の投稿で「本当にあっという間の11年でした。笑福も、そして僕たち夫婦も、この11年、本当にたくさんの方に支えられ、助けられてここまで来ることができました。改めて感謝しています」と、感慨深げに笑福さんの11回目の誕生日を報告していた鈴木氏。
笑福さんの顔はハートのスタンプで隠されているが、口元のにこやかな表情は確認することができ、コメント欄には「ハートで隠れていても大島さんにそっくり。可愛い」「奥様にそっくり！二度見しました」「大島さんに似てる」「大島さんとのツーショットかと思いました〜」「えふ君大きくなったなぁ」「口元、お母さんにそっくり〜 笑福くんおめでとうございます」などの反響が数多く寄せられている。