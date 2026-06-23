LUNAの限定セットが登場！ハート指パフ付きカラーコンシーラーに注目

韓国発の人気メイクアップブランド「LUNA（ルナ）」から、肌悩みに合わせてカラー補正ができる『ロングラスティングコレクター＋ハート指パフセット』が数量限定で登場しました。現品価格そのままで可愛らしいハート型の指パフが付いてくるお得なセットは見逃せません。くすみや赤み、クマなどの気になる悩みを自然にカバーしながら、明るく血色感のある肌へ導いてくれる注目アイテムを詳しくご紹介します。

肌悩みに合わせて選べるカラー展開

2026年6月15日（月）より発売された『ロングラスティングコレクター＋ハート指パフセット』は、ロングラスティングコレクター現品6.5gとハート指パフがセットになった数量限定商品です。価格は1,650円（税込）。

カラーは全3色を展開。それぞれ異なる肌悩みにアプローチできるため、自分に合ったカラーを選べるのが魅力です。

1号「ミントグリーン」は、赤くすみや赤みが気になる肌向け。イエローベースのグリーントーンが肌を自然に明るく見せてくれます。

2号「ピュアラベンダー」は、黄ぐすみやくすみが気になる方におすすめ。パープルとブルーを組み合わせたラベンダーカラーが透明感のある印象へ導きます。

3号「サーモンベージュ」は、青白く見える肌や黒ずみクマをカバーしたい方にぴったり。オレンジニュアンスのベージュカラーが血色感をプラスし、健康的な肌印象を演出します。

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軽やかな使用感と高い補正力が魅力

『ロングラスティングコレクター』は、リキッドタイプならではの軽やかな付け心地が特徴です。

肌にしっとりなじみながらも表面はさらりとした仕上がりを叶え、ベースメイクの快適さをサポートします。

また、独自の3層レイヤー構造を採用することで水分をしっかりキープ。乾燥しやすい部分にもなじみやすく、長時間うるおい感のある肌を演出します。

気になる色ムラやくすみを厚塗り感なく自然に補正できるため、ナチュラルメイク派の方にもおすすめ。ファンデーション前の下地使いとしてはもちろん、部分使いにも活躍してくれます♪

ハート指パフ付きの限定セットに注目

今回の限定セット最大の魅力は、なんといってもハート型の指パフが付属していること。細かな部分にもフィットしやすく、目元や小鼻まわりなどのピンポイントな補正にも便利です。

現品価格と同じ1,650円（税込）でハート指パフが付いてくるため、これからロングラスティングコレクターを試してみたい方にもぴったり。数量限定販売のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

発売日：2026年6月15日（月）

販売場所：全国のバラエティショップ、ドラッグストア（一部店舗除く）

※1 2014年1月～2025年12月ロングラスティングチップコンシーラーの累計販売額、Aekyung Ind.調べ。

数量限定のお得なセットをチェック

肌悩みに合わせて選べるカラー補正機能と、軽やかな使用感を兼ね備えたLUNAの『ロングラスティングコレクター』。

今回はハート指パフ付きの限定セットとして登場し、毎日のベースメイクがさらに楽しくなりそうです♡透明感や血色感を演出したい方はもちろん、くすみや赤み、クマを自然にカバーしたい方にもおすすめ。

数量限定販売なので、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください。