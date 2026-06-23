◇サッカー FIFAワールドカップ2026(日本時間12日〜7月20日、カナダ・メキシコ・アメリカ)

FIFAワールドカップ2026は日本時間23日、各グループの第2節が行われました。

今大会アジア勢で9チームが出場。大会序盤は、開幕から6試合連続負けなしと、奮闘をみせました。第2節は、強豪国の壁に阻まれる苦しい戦いが続いています。

A組の韓国はメキシコと対戦。初戦の勝利から連勝を狙いましたが、メキシコの堅い守備を崩せず0-1で惜敗しました。

また、B組のカタールはカナダを相手に大量6失点を喫し0-6で敗戦。D組のオーストラリアも開催国のアメリカ合衆国に0-2で敗戦しました。

H組のサウジアラビアは、優勝候補のスペインによる猛攻を受け0-4で敗戦。I組のイラクもフランスに0-3で完敗を喫しました。

また23日は、J組のヨルダンがアルジェリアから先制するも1-2で逆転負け。ヨルダンが第2節でアジア勢最初のグループステージ敗退が決定しました。

一方で、G組のイランは強豪ベルギーを相手に奮闘。後半に退場者を出したベルギーに対し、最後までゴールを狙いましたが、0-0の引き分けで勝ち点1を分けあい、組2位につけます。

アジア勢が相次いで足踏みを強いられる中、唯一の白星を挙げているがF組の日本。21日のチュニジア戦では4得点で、勝ち点4のグループ2位となっています。

第2節は24日も行われ、アジア勢ではK組でウズベキスタンがポルトガルと激突します。

▽アジア勢のグループステージ第2節結果

【A組】

メキシコ 1-0 大韓民国

【B組】

カナダ 6-0 カタール

【D組】

アメリカ合衆国 2-0 オーストラリア

【F組】

日本 4-0 チュニジア

【G組】

ベルギー 0-0 イラン

【H組】

スペイン 4-0 サウジアラビア

【I組】

フランス 3-0 イラク

【J組】

アルジェリア 2-1 ヨルダン

【K組】

ポルトガル−ウズベキスタン

▽F組 日本のグループステージ日程15日 第1戦 △2-2 オランダ21日 第2戦 ○4-0 チュニジア26日 第3戦 vsスウェーデン